Hà Nội đề xuất phạt tới 6 triệu đồng hành vi lấn chiếm vỉa hè kinh doanh

Minh Tuệ/VTC News
|

Hà Nội đề xuất tăng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm an ninh, trật tự, trong đó hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh có thể bị phạt tới 6 triệu đồng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn thành phố (thực hiện Luật Thủ đô).

Theo dự thảo, mức tiền phạt đối với 47 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ tại nghị quyết này cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định.

Với lĩnh vực giao thông đường bộ, Hà Nội đề xuất tăng mức tiền phạt 2 lần đối với 24 hành vi vi phạm hành chính, tập trung vào 5 nhóm hành vi: Dừng, đỗ phương tiện trái quy định (7 hành vi vi phạm); Sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán (3 hành vi); Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (4 hành vi); Đón, trả khách trái quy định (4 hành vi); Chở quá tải, cơi nới thành thùng (6 hành vi).

Cụ thể, hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25m có thể bị phạt 1,6-2 triệu đồng.

Hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt 8-12 triệu đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị phạt 4-6 triệu đồng.

Chi tiết 24 hành vi vi phạm được đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt:

