Hà Nội: Đề nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao 'dị dạng' trong tháng 4/2026

Anh Trọng |

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị 3 phường khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nút giao Phạm Tu - đường 70 trong tháng 4/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi văn bản tới UBND các phường Thanh Liệt, Hà Đông và Kiến Hưng, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, hoàn thành công tác GPMB và tái định cư trong tháng 4/2026.

Theo yêu cầu, từng phường phải phân công rõ trách nhiệm, triển khai quyết liệt việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố nếu chậm trễ.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - đường 70 trong tháng 4 / 2026 - Ảnh 1.

Đường đã thông nhưng nút giao Phạm Tu - đường 70 đang treo 10 năm nay.

Đối với nhà đầu tư Công ty cổ phần Bitexco và doanh nghiệp dự án Công ty TNHH BT Chu Văn An, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát tiến độ, tập trung nguồn lực thi công các hạng mục đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2026. Kết quả triển khai dự án sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong các dự án tiếp theo trên địa bàn.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư thi công, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng của người dân và góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.

Nút giao Phạm Tu – đường 70 là hạng mục của dự án đường nối từ Vành đai 3 đi khu đô thị Xa La (Hà Đông). Dự án được đầu tư bằng hình thức BT với kinh phí 1.500 tỷ đồng và đã hình thành tuyến đường dài 2,5 km, rộng 10 làn xe từ 10 năm nay. Tuy nhiên, tại đoạn cuối tuyến giao với đường 70 đang bị thắt nút “cổ chai” do thi công dở dang, vướng nhiều nhà dân. Việc này khiến dự án chưa thể phát huy giá trị hiệu quả đầu tư, gây ùn giao thông tại nút giao Phạm Tu - đường 70.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

