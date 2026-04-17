HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyện lạ ở Phú Thọ: Hai đứa trẻ 7 và 11 tuổi không giấy khai sinh, không được đến trường

Phú Nguyễn |

Hai đứa trẻ 11 và 7 tuổi, là con của chị Trần Thị Liên và anh Phạm Xuân An (trú tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ) nhưng chưa có giấy khai sinh và chưa từng được đi học. Vụ việc đã được báo Tiền Phong phản ánh đến chính quyền nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Anh Phạm Xuân An (41 tuổi) tiếp chúng tôi với chiếc quần đùi, để lộ chiếc chân giả bên phải. Thấy khách vào nhà, chị Trần Thị Liên (33 tuổi) và 2 đứa trẻ - một đứa con riêng của chị Liên – một đứa con chung của 2 anh chị cũng chạy ra.

Em P.T.T (con chung giữa anh An và chị Liên) rất nhanh nhẹn, kháu khỉnh.

Anh An và chị Liên đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Anh An có hai con riêng, hiện đã 18 và 16 tuổi. Chị Liên cũng có hai con với người chồng cũ ở huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình trước sáp nhập); trong đó, con trai ở với bố, còn con gái 11 tuổi theo mẹ nhưng đến nay vẫn chưa có giấy khai sinh , chưa được đến trường.

Sau khi gặp nhau tại Hà Nội, hai người nương tựa, cùng làm nghề phụ hồ mưu sinh rồi trở về Phú Thọ sinh sống. Tại đây, họ có thêm một con chung là con trai, nay gần 7 tuổi. Tuy nhiên, do chưa đăng ký kết hôn, đứa trẻ này cũng chưa thể làm giấy khai sinh và vì thế chưa được đi học.

Anh Phạm Xuân An và chiếc chân giả sau lần bị tai nạn lao động ở Quảng Ninh.

Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn khi anh An mất một chân, việc làm bấp bênh. Hai anh chị thường xuyên đi làm thuê, con cái chủ yếu do ông bà trông nom. Dù vậy, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho con vẫn bị bỏ ngỏ trong nhiều năm.

Theo chia sẻ của chị Liên, những vướng mắc liên quan đến hôn nhân trước đây khiến chị chưa thể hoàn tất hồ sơ cần thiết để đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho các con. Tình trạng này kéo dài, dẫn đến việc cả hai trẻ đều không được đi học.

Bên trong căn nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Theo quy định của pháp luật, mọi trẻ em đều phải được khai sinh và được nhà nước tạo điều kiện đến lớp. Trước sự việc bất thường này, phóng viên báo Tiền Phong đã phản ánh sự việc với chính quyền địa phương cách đây nhiều ngày. Sáng ngày 16/4, ông Kiều Quốc Phong – Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ PV Tiền Phong, UBND xã đã chỉ đạo phòng chức năng kiểm tra, rà soát.

"Gia đình chưa làm đơn gửi xã, nhưng UBND xã đã chủ động kiểm tra, rà soát. Lực lượng chức năng đã vào tận nhà hướng dẫn hai người làm các thủ tục đăng ký khai sinh, nhưng do người ông nội không đồng ý để cháu trai 7 tuổi nhập vào hộ khẩu nên việc này đang bị chậm trễ", ông Phong cho hay.

Theo ông Phong, ông nội (tức bố anh An) yêu cầu đi xét nghiệm ADN để làm rõ huyết thống cha con. "Đây là yêu cầu từ nội bộ gia đình, chứ không phải thủ tục UBND xã yêu cầu", ông Phong nói.

Ông Phong cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn gia đình anh An, chị Liên hoàn thiện thủ tục đảm bảo quyền lợi chính đáng của trẻ em .

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại