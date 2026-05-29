Hà Nội: Danh tính tài xế ô tô tạt đầu xe khác, còn xuống mắng chửi người đi phía sau

Mới đây, nhiều người bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại diễn biến vụ va chạm xảy ra trên Vành đai 2 (TP Hà Nội). Theo hình ảnh từ clip, một chiếc ô tô màu đỏ đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô mang BKS 30E-170.XX tạt đầu gây ra va chạm.

Sau đó, tài xế có hành vi tạt đầu xe khác xuống xe, xảy ra cãi vã với tài xế xe ô tô màu đỏ. Người này cầm điện thoại quay và có lời lẽ chửi bới tài xế ô tô màu đỏ. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 27/5 trên đường Vành đai 2 (hướng từ Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng). Diễn biến sự việc được camera hành trình của ô tô màu đỏ ghi lại.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, danh tính tài xế có hành vi tạt đầu xe khác đã được xác định là V.V.L. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội). Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh sự việc.

Tại cơ quan công an, cả 2 tài xế đã chủ động cam kết hòa giải. Phòng CSGT TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế V.V.L. về hành vi điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu và rời vị trí lái khi dừng xe.