Hà Nội: Công viên 744 tỷ đồng giữa khu đô thị khát xanh bị "bỏ quên"

Dự án có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội quản lý thực hiện hợp đồng.

Sau nhiều năm đầu tư xây dựng, công viên và hồ điều hòa quy mô 744 tỷ đồng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Ghi nhận thực tế cho thấy khu vực này đang xuống cấp nghiêm trọng cỏ dại mọc um tùm, rác thải chưa được thu dọn, nhiều hạng mục có dấu hiệu bị bỏ hoang.

Công viên CV1 Cầu Giấy là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh cho khu vực phía Tây Thủ đô. Với tổng diện tích 32ha, công viên sở hữu hồ điều hòa rộng lớn, công viên cây xanh xanh mát, hệ thống tiện ích hiện đại, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ trôi qua, khu công viên từng được kỳ vọng là "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị nay lại hóa thành "kho chứa cỏ dại", "bãi rác lộ thiên" với hồ nước đặc quánh mùi cá chết...

Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 ở phường Cầu Giấy khởi công từ quý II/2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2023.

Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 có diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu là 19ha, diện tích khu công viên cây xanh khoảng 8,7ha, diện tích sử dụng đất khoảng 27,7ha.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều hạng mục của dự án đang có dấu hiệu bị hư hỏng. Những lối đi dạo lẽ ra phải sạch sẽ, thoáng mát thì nay đã bị cỏ dại phủ kín, có đoạn cỏ mọc cao ngang vai người lớn.

Nơi đây chỉ còn tiếng côn trùng, mùi rác thải... Nhiều thiết bị nằm lọt thỏm giữa những bụi cỏ dại tại công viên CV1.

Từ trên cao nhìn xuống, khu sân chơi lẽ ra phải rực rỡ sắc màu trẻ thơ giờ chỉ còn là những mảng màu loang lổ, bạc phếch như một bức tranh đã phai nắng mưa và bị thời gian “bỏ quên”.

Đáng chú ý hơn cả là hồ điều hòa đang rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng. Nước hồ đục ngầu, rác nổi lềnh bềnh, từng lớp cá chết bốc mùi nồng nặc, khiến người dân sống quanh khu vực không khỏi bức xúc.

Một người dân lớn tuổi sống gần khu vực bức xúc: “Nói thật là lãng phí quá. Ban ngày nhìn đã nhếch nhác, chứ đêm xuống thì vắng hoe, tối om, chả ai dám lại gần. Chúng tôi chỉ mong thành phố đẩy nhanh tiến độ, dọn dẹp, hoàn thiện sớm để dân được hưởng đúng như kỳ vọng. 744 tỷ mà để thế này thì đau lòng thật.”