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Hà Nội: Công an xác minh clip xe hợp đồng và xe taxi chèn ép nhau trên đường Giải Phóng

Thanh Hà
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Cơ quan Công an đang xác minh làm rõ clip ghi lại hình ảnh xe ô tô hợp đồng loại 16 chỗ và xe taxi liên tục lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Clip người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 10/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội và một xe taxi liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng, đoạn trước khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, hai phương tiện di chuyển theo hướng từ đường Giải Phóng đi Lê Duẩn. Trong quá trình lưu thông, cả hai xe nhiều lần lạng lách, đánh võng và chèn ép nhau giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sự việc xảy ra vào buổi tối và được người dân đi đường ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều ý kiến cho rằng hành vi của hai tài xế gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh, làm rõ.

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Tags

hà nội

Đường Giải Phóng

xe taxi

an toàn giao thông

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