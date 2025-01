Hà Nội Concert – Hòa nhạc năm mới 2025: Soprano Bảo Yến mê hoặc người nghe với aria "Quel guardo il cavaliere"

Tối 1/1, chương trình Hà Nội Concert – Hòa nhạc năm mới của Đài Hà Nội đã diễn ra thành công tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức mang đến không gian âm nhạc ngập tràn sự hân hoan và niềm hứng khởi với những tác phẩm cổ điển kinh điển nhất. Chương trình được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Nhật tài năng Honna Tetsuji, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Mở đầu chương trình là bản trường ca "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi - một tác phẩm luôn được lựa chọn làm điểm nhấn mở màn trong chuỗi chương trình Hà Nội Concert - Hòa nhạc năm mới. Cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam là phần trình diễn của ca sĩ Tuấn Anh mang đến một không khí vừa hào hùng vừa lắng đọng, tràn đầy tình yêu với mảnh đất thủ đô.

Tiếp đó, tác phẩm khí nhạc "Chúc mừng năm mới" của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường viết cho dàn nhạc dựa trên chất liệu âm nhạc dân ca Việt Nam đưa khán thính giả lên "chuyến tàu" âm thanh của dàn nhạc giao hưởng đi du xuân dọc theo đất nước từ bắc chí nam với những âm điệu dân ca Bắc bộ, rồi Trung bộ, lên Tây Nguyên và tới Nam bộ. Đó là những nét nhạc vui vẻ chào đón năm mới đậm chất Việt Nam với màu hòa thanh tươi sáng cùng tiết tấu rộn ràng để chào đón năm mới.

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

nhạc trưởng người Nhật tài năng Honna Tetsuji

Nhạc phẩm nổi tiếng "Ladies in Lavender", sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Anh Nigel Hess vào năm 2004 cùng giai điệu pha trộn giữa chất lãng mạn và nét u hoài, đã làm say lòng khán giả qua bộ phim cùng tên được thể hiện bởi NSND Bùi Công Duy và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji đã mang lại những cảm xúc tinh tế qua từng nốt nhạc, đưa người nghe vào thế giới nội tâm đầy sâu sắc của nhân vật.

Waltz of the Flowers" - "Vũ điệu của những loài hoa" trích từ hồi thứ hai trong vở ballet The Nutcracker - "Kẹp hạt dẻ", một vở vũ kịch nổi tiếng được của nhà soạn nhạc lừng danh nước Nga Tchaikovsky sáng tác vào năm 1892 cũng vang lên đầy cảm xúc. Tác phẩm mô tả một khu vườn huyền ảo nơi các loài hoa cùng nhau khiêu vũ trong ánh sáng lung linh mang đến không khí đầy mùa xuân khắp khán phòng.

Hà Nội concert: Hoà nhạc năm mới 2025 cũng đưa khán giả gặp lại nhà soạn nhạc người Nga - Dmitri Shostakovich - một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế kỷ 20 với nhạc phẩm Festival Overture. Với sự kết hợp của nhịp điệu nhanh, hào hùng cùng sắc thái phấn khích, hào hứng, bản overture có kỹ thuật cực"khó nhằn" này mang đậm tinh thần lễ hội, trang trọng và giàu năng lượng. Tác phẩm thể hiện niềm tin vào cuộc sống, sự phấn đấu không ngừng và tinh thần vượt khó, là lời chúc tốt đẹp cho một năm mới đầy khởi sắc.

Chương 4 của Bản giao hưởng số 5 - Định mệnh - là một trong những bản giao hưởng âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và phổ biến nhất trên thế giới của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven kết thúc phần 1 của đêm hoà nhạc với âm sắc mang ý nghĩa bùng nổ của sức mạnh, nghị lực và khát vọng chinh phục, chiến thắng và như một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí vượt qua thử thách.

NSND Bùi Công Duy và NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

NSND Bùi Công Duy với cây violin quen thuộc và NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng giọng opera lôi cuốn mở đầu phần 2 chương trình với tác phẩm inema Paradiso - một bản nhạc nổi tiếng do nhà soạn nhạc người Ý Ennio Morricone sáng tác cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Giuseppe Tornatore, phát hành năm 1988, kể lại câu chuyện cảm động về ký ức và tình yêu.

Giai điệu da diết, sâu lắng của Morricone đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả trên thế giới cũng như khán giả đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. NSƯT Phạm Khánh Ngọc sau đó cũng thể hiện thêm nhạc phẩm vui tươi và đầy năng lượng mang tên "Una voce poco fa" trích từ vở Người thợ cạo thành Seville của nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini.

Cùng giọng ca vô cùng quyến rũ, điêu luyện và đầy cảm xúc, soprano Bảo Yến cùng dàn nhạc đã mang đến trích đoạn aria vui tươi, duyên dáng "Quel guardo il cavaliere" của nhà soạn nhạc opera người Ý Gaetano Donizetti. Aria với giai điệu đẹp, giàu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc đầy thách thức vang lên trong ngày đầu năm mới thực sự đã chinh phục và chiếm trọn trái tim khán giả yêu nhạc.

Soprano Bảo Yến.

Trong Hòa nhạc năm mới 2025, lần đầu tiên Hà Nội concert cũng giới thiệu tới khán giả nhà soạn nhạc Richard Wagner người Đức, nổi tiếng với những vở opera vĩ đại. Ông là một trong những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển, đặt nền móng cho âm nhạc hiện đại và truyền cảm hứng cho nhiều nhà soạn nhạc thế kỷ 20.

Overture từ vở opera "Die Meistersinger von Nürnberg" của Richard Wagner, một trong những tác phẩm opera kinh điển nhất. Overture này chứa đựng những giai điệu hùng tráng, thể hiện sự tôn vinh đối với nghệ thuật và văn hóa Đức. Đây là nhạc phẩm được đánh giá rất khó và thách thức với dàn nhạc, rất ít khi được mang ra biểu diễn tại Việt Nam. Chính vì vậy, tại Hoà nhạc năm mới 2025, nhạc phẩm này cũng đã mang lại những rung cảm rất đáng nhớ với khán thính giả yêu âm nhạc cổ điển.

Những giai điệu không thể thiếu trong hòa nhạc chào mừng năm mới - chính là những nhạc phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss II- người thường được gọi là "Vua của các bản waltz" cũng là món quà mà Hoà nhạc năm mới 2025 của Đài Hà Nội dành tặng khán giả.

Kaiser-Walzer (Điệu Waltz Hoàng đế) - một trong những tác phẩm waltz nổi bật nhất của Johann Strauss II và cũng là biểu tượng của văn hóa âm nhạc Vienna, thường được biểu diễn trong các buổi hòa nhạc trang trọng và là kiệt tác trong lịch sử âm nhạc cổ điển.

Tritsch-Tratsch Polka, được sáng tác vào năm 1858 là một trong những bản polka nổi tiếng nhất của Johann Strauss. "Tritsch-Tratsch" mang đến không khí lễ hội rộn ràng, vui tươi và đầy hứng khởi. The Blue Danube - bản waltz nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển, được coi là 'Waltz của mọi bản Waltz'.

Tác phẩm trở thành biểu tượng văn hóa Áo và thường được biểu diễn trong các buổi hòa nhạc chào đón năm mới của Dàn nhạc Giao hưởng Vienna và cũng được lựa chọn để trình diễn cố định trong các chương trình Hòa nhạc năm mới thường niên của Đài Hà Nội.

The Blue Danube cùng Radetzky March - hai nhạc phẩm kinh điển, phấn chấn của lịch sử âm nhạc hàn lâm đã kết thúc chương trình Hà Nội concert đầu năm như một lời chúc mừng tới những khán giả yêu mến một năm mới đầy hứng khởi, hạnh phúc và tràn ngập hân hoan.