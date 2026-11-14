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Hà Nội có thể chạm 32°C trước khi không khí lạnh tăng cường

HUỆ NGUYỄN
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Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc có nơi nắng tới 32°C trước khi đón không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trời chuyển lạnh.

Ngày mai 15/11, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng, phổ biến 26-29°C, có nơi trên 30°C.

Theo nhận định của chuyên gia, khoảng 17-18/11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường , tuy nhiên cường độ không mạnh như đợt không khí lạnh tràn về những ngày trước đó.

Khoảng đêm 17, ngày 18/11, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng 18-19/11, khu vực này giảm nhiệt, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Tại khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, khoảng 18-19/11 sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Hình thái này cũng xảy ra tại các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa từ ngày 19/11.

- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai 15/11, khu vực này có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 27-29°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 2 ngày 16-17/11, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tiếp tục tăng lên cao nhất 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên ngưỡng 22-24°C.

Ngày 18/11, tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, khu vực này chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 27°C, giảm khoảng 5°C so với ngày hôm trước, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22°C.

Sang ngày 19/11, Hà Nội tạnh ráo trở lại, mặc dù trời không mưa nhưng nhiều mây, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, cao nhất 24°C, thấp nhất 20°C.

Ngày 20/11, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm về mức 21°C, nhiệt độ thấp nhất 19°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối thấp, chỉ khoảng 2°C.

Từ 21-14/11, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng 22-23°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18°C.

Tags

Hà Nội

không khí lạnh

mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

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