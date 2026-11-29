Nam thanh niên đến bán điện thoại nhưng không biết mật khẩu để mở máy.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip trích xuất từ camera một cửa hàng mua bán điện thoại ghi lại câu chuyện hy hữu. Theo chia sẻ, một cô gái bị mất điện thoại và đã đến cửa hàng bán điện thoại để tìm mua máy mới. Tuy nhiên khi đến nơi, cô lại gặp người đang cầm chiếc điện thoại mà mình đã bị trộm. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 26/11. Diễn biến sự việc được camera tại quán ghi lại.

Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Camera tại cửa hàng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Báo Dân trí thông tin, anh H. (chủ cửa hàng) cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, một nam thanh niên đến quán định bán điện thoại. Khi nhân viên đang kiểm tra máy thì cô gái cùng một người bạn bước vào cửa hàng. Thấy chiếc điện thoại nam thanh niên đang cầm có đặc điểm quen thuộc nên cô gái đề nghị được thử mở khóa. Sau đó, cô gái nhập đúng mật khẩu và xác định đó là điện thoại của mình.

Ngay sau đó, người bạn đi cùng của cô gái đã âm thầm tới trụ sở công an cách cửa hàng khoảng 500m để trình báo sự việc. Anh H. chia sẻ thêm, trước đó, nhân viên không muốn mua chiếc điện thoại này bởi nam thanh niên không cung cấp được mật khẩu. Thường thì khách hàng phải có mật khẩu mới chứng minh được đó là tài sản của mình.

Cũng trên Dân trí, đại diện Công an xã Đông Anh xác nhận sự việc. Theo vị đại diện, vụ trộm xảy ra tại xã Thư Lâm, sau đó đối tượng đem sang cửa hàng trên tiêu thụ. Nhận tin báo, Công an xã Đông Anh đã có mặt, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Thư Lâm xử lý theo quy định.