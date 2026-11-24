UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng. Tuyến đường dài khoảng 44,3km, đi qua 9 xã, phường, được thiết kế 6 làn xe chính cùng hệ thống đường gom, có đoạn bán hầm tại khu vực cầu Long Biên.

Đại lộ dài 44,3km đi qua 9 xã, phường, kết nối 8 cây cầu lớn

Theo Quyết định số 6382/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của UBND TP Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng có chiều dài khoảng 44,3km, điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Ô Diên và điểm cuối tại nút giao với cầu Mễ Sở, thuộc xã Hồng Vân.

Tuyến đường đi qua địa bàn 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Theo phương án được phê duyệt, đây là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và tối đa 4 làn xe trên các tuyến đường gom. Tùy theo khoảng cách với đê Hữu Hồng và điều kiện địa hình, mặt cắt ngang được thiết kế rộng từ 54-73,5m.

Cụ thể, tại những đoạn chạy sát đê Hữu Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông. Với những đoạn nằm xa đê, mặt cắt ngang được mở rộng lên 73,5m, gồm 6 làn xe trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Đáng chú ý, khu vực cầu Long Biên có phương án thiết kế bán hầm với mặt cắt ngang điển hình rộng 66m. Trong đó, 6 làn xe cơ giới được bố trí trong hầm và 4 làn xe nằm trên các tuyến đường bên ngoài hầm.

Về tổ chức giao thông, toàn tuyến dự kiến có 8 nút giao liên thông khác mức tại các vị trí kết nối với cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì, Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Trong khi đó, các cầu Thăng Long, Long Biên, Trần Hưng Đạo và Vĩnh Tuy không được kết nối trực tiếp với trục đại lộ. Phương án thiết kế cụ thể và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Liên danh Đại Quang Minh - Hòa Phát - THACO tham gia triển khai

Về tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao liên danh gồm CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương cùng đơn vị liên quan tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến đã được phê duyệt.

Liên danh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với phương án tuyến.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ tại những nút giao chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống lũ và an toàn đê điều. UBND 9 xã, phường có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc và cập nhật hướng tuyến được phê duyệt vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng là một phần của Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quy mô lớn được Hà Nội định hướng phát triển dọc hai bên bờ sông.

Cùng với tuyến Hữu Hồng, Hà Nội cũng đã phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35,04km. Như vậy, tổng chiều dài 2 tuyến đại lộ ven sông được phê duyệt đạt khoảng 79,34km, hình thành trục giao thông cảnh quan quy mô lớn dọc hai bên sông Hồng.