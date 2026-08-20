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Hà Nội: Cháy xưởng sản xuất trong đêm, cột khói đen bốc cao cuồn cuộn

Thanh Hà
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Đêm 19/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng sản xuất trong Cụm công nghiệp Quất Động (Hà Nội). Khói đen từ đám cháy bốc cao cuồn cuộn.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra vào hơn 21h cùng ngày tại Công ty TNHH chỉ may T.H lô CN1B, cụm Công nghiệp Quất Động mở rộng, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Một số công nhân cho biết, trong lúc đang làm việc thì xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 (nhà xưởng kết cấu 2 tầng).

Phát hiện có cháy, mọi người dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động xe chữa cháy, xe cần vươn… cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 24h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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Tags

cháy xưởng sản xuất

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