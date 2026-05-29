Hà Nội chấp thuận chuyển đổi 3.647 m2 đất đường Giải Phóng: Sắp có thêm 340 căn hộ bung ra thị trường

Anh Khôi
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng 3.647,6 m2 đất tại số 1283 Giải Phóng để xây dựng tổ hợp chung cư cao 27 tầng Lakeview Tower.

Khu đất 1283 Giải Phóng

Khu đất này vốn thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam từ năm 2008, nay chuyển sang hình thức đất giao có thu tiền với thời hạn 50 năm kể từ ngày 18/5/2026.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế, tiền sử dụng đất và khoản nộp bổ sung tương đương giá trị quỹ đất nhà ở xã hội. Quyết định nêu rõ chủ đầu tư phải đưa đất vào khai thác trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao thực địa, nếu chậm tiến độ quá 24 tháng so với kế hoạch sẽ bị thu hồi đất mà không được bồi thường.

Về cấu trúc sở hữu, Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam hiện là công ty thành viên của Taseco Land. Trước đó vào năm 2022, Icon4 (công ty con của Taseco Land) đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 11,7 triệu cổ phiếu VPC, tương đương 66,27% vốn điều lệ của Bao bì Việt Nam.  Qua thương vụ này, Taseco Land chính thức nắm quyền kiểm soát trực tiếp đối với pháp nhân sở hữu dự án.

Lô đất tại 1283 Giải Phóng.

Theo hồ sơ quy hoạch, dự án Lakeview Tower Giai Phong gồm một tòa nhà cao 27 tầng, 1 tum và 3 tầng hầm. Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 phục vụ thương mại, tiện ích; từ tầng 4 đến 27 là khu căn hộ thương mại.

Công trình quy mô 340 căn hộ này đáp ứng dân số khoảng 950 người và đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2028.

Dự án nằm trong danh mục thí điểm nhà ở thương mại tại Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Ban điều hành Taseco Land nhận định khu đất có lợi thế lớn về nhu cầu nhà ở tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Doanh nghiệp dự kiến định giá sản phẩm tại đây tương đương hoặc cao hơn dự án Long Biên Central từng triển khai.

