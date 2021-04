Hà Nội cấp căn cước công dân cả trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến nay đã hoàn thành thu nhận 3.485.629 hồ sơ căn cước công dân gắn chíp.



Tính từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 25/4/2021, số hồ sơ đã được gửi lên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) là 1.959.000, đạt 65% số hồ sơ đã thu nhận. Số căn cước công dân gắn chíp nhận về qua đường bưu điện là 385.613, đạt 20% so với số hồ sơ đã gửi đi.

Xác định thời gian tới là chặng đua nước rút (chỉ còn 42 ngày nữa đến ngày 5-6, là mốc thời gian Bộ Công an giao để hoàn thành trên 6 triệu căn cước công dân gắn chíp cho Hà Nội), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thống kê trên địa bàn số lượng người từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp, phân tích cụ thể số lượng tại từng đơn vị (cả trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú) để làm cơ sở cấp cho giai đoạn tiếp theo...

Công an thành phố Hà Nội cũng kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân để lực lượng công an hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp đúng yêu cầu tiến độ được giao.

Để nhằm hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1/7/2021, Bộ Công an đang huy động lực động xuống cơ sở để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho người dân.

Tức là, hiện nay, thay vì phải đến Phòng quản lý hành chính - Công an cấp huyện như quy định, thì người dân nhiều địa phương được làm thủ tục cấp CCCD tại Công an phường/xã, tại trường học, điểm dân cư, tổ dân phố…

Đặc biệt, không chỉ được làm CCCD ở nơi gần với mình nhất, nhiều địa phương còn tổ chức cấp Căn cước ngoài giờ hành chính và đến tận nửa đêm. Người dân đi học, đi làm về hoặc tranh thủ ngày nghỉ vẫn có thể đi làm CCCD.

Sau ngày 1/7/2021, có thể người dân sẽ phải đến Công an quận/huyện để làm Căn cước và chỉ có thể làm trong giờ hành chính như quy định.