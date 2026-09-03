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Hà Nội: Cảnh sát phá 'chuồng cọp', giải cứu 2 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bị cháy

Thanh Hà
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Lực lượng Cảnh sát đã dùng thiết bị chuyên dụng phá "chuồng cọp" ngôi nhà cao tầng ở phường Phú Lương (Hà Nội), giải cứu thành công 2 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà bị cháy.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt xuống dưới.

Khoảng hơn 2h ngày 3/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dân trong Khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 15, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, có 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Nhận định tình huống, cảnh sát nhanh chóng triển khai thang, sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá dỡ “chuồng cọp” tại khu vực tầng 2 để tiếp cận, đưa người bị nạn ra ngoài, đồng thời tổ chức dập lửa.

Đến khoảng 2h27, lực lượng chức năng đã đưa thành công 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sức khỏe của cả hai người bình thường.

- Ảnh 2.

Cảnh sát phá "chuồng cọp" tầng 2 ngôi nhà.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không để lửa cháy lan sang các nhà liền kề và các tầng phía trên của ngôi nhà.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, người dân cần nhanh chóng tổ chức các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu trong khả năng cho phép; đồng thời gọi số 114, sử dụng App Báo cháy 114, thông báo cho chính quyền địa phương và công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

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hà nội

Phú Lương

cảnh sát

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cứu nạn

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