HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Cảnh sát khống chế đối tượng dùng dao đuổi chém người đi đường

Thanh Hà
|

Cảnh sát khống chế một nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường ở phường Tây Hồ (Hà Nội).

Ngày 24/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn, bắt giữ một người đàn ông cầm dao đuổi chém người qua đường trên phố Hà Nội.

Cảnh sát khống chế đối tượng có hành vi tấn công người đi đường.

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 22/6, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (phường Tây Hồ) xuất hiện một nam giới có biểu hiện bất thường, liên tục cầm dao đe dọa, tấn công người đi đường.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương điều động lực lượng có mặt tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Long (SN 1988, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội), thu giữ 1 dao phay, 1 dao gọt hoa quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng, tang vật cùng hồ sơ liên quan được bàn giao cho Công an phường sở tại để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

công an TP Hà Nội

Công an TP. Hà Nội

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại