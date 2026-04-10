UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời về bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo UBND thành phố, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án đầu tư lớn, quan trọng của Quốc gia và Thủ đô. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, hiện các địa phương đang tập trung thực hiện GPMB .

Tuy nhiên, quá trình triển khai, có địa phương chưa nghiên cứu kỹ chính sách bồi thường về đất quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026 của HĐND thành phố; chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở NN&MT, dẫn đến lúng túng. Một số địa phương có văn bản gửi UBND thành phố, các sở, ngành đề nghị hướng dẫn, làm chậm tiến độ thực hiện GPMB dự án.

UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường liên quan khẩn trương nghiên cứu, thực hiện bồi thường về đất theo đúng khoản 2 Mục II Thông báo số 175/TB-VP ngày 13/3/2026 của Văn phòng UBND thành phố và hướng dẫn của Sở NN&MT.

Theo đó tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần (K=2) so với mức quy định.

Quá trình thực hiện, các địa phương chủ động phối hợp, liên hệ với Sở NN&MT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định (tháng 4/2026 xong phân khu B, tháng 6/2026 xong toàn bộ dự án).

UBND thành phố giao Sở NN&MT tiếp tục, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, đồng thời phê duyệt Nghị quyết Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án thuộc phạm vi 11 xã, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà (TP. Hà Nội).

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 9.171 ha. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, với quy mô dân số khoảng 751.000 người.

Dự kiến sẽ hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.