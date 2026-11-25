109 hộ dân bị ảnh hưởng từ sự cố sập nhà tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết được bố trí tạm cư tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngay trong chiều 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Đảng ủy, UBND hai phường Đống Đa và Việt Hưng tổ chức đưa 109 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sập nhà tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết sang tạm cư tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh, đường Lý Sơn, phường Việt Hưng.

Các hộ dân bị ảnh hưởng vụ nổ gas được hướng dẫn, sắp xếp tạm cư. Ảnh: MTTQVN TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Việt Hưng huy động các lực lượng công an, quân sự, điện lực, vệ sinh môi trường và các tổ dân phố khẩn trương chuẩn bị các căn hộ đón người dân. Công việc được triển khai đồng bộ, từ vệ sinh nhà cửa, hành lang, đấu nối điện đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, sắp xếp nơi ở.

Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng Đường Hoài Nam cho biết, phường đã phân công các lực lượng liên quan, huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ. Lực lượng chức năng cũng được bố trí túc trực suốt đêm tại 4 đơn nguyên có người dân chuyển đến ở.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Hưng thông tin, đơn vị đã huy động 50% quân số tham gia túc trực, hỗ trợ người dân. Tại tầng hầm của cả 4 đơn nguyên, lực lượng an ninh cơ sở được bố trí tại các bàn đón tiếp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận căn hộ.

Mỗi đơn nguyên đều có hai đầu mối hỗ trợ, gồm cán bộ phường Đống Đa và cán bộ phường Việt Hưng, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình người dân chuyển đến nơi ở mới.

Tính đến 20h ngày 24/11, đã có 86 hộ dân được di chuyển từ phường Đống Đa sang và bố trí căn hộ tại 4 đơn nguyên thuộc khu tái định cư Thượng Thanh. Đây là quỹ nhà tái định cư do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý. Phần lớn các căn hộ được bố trí tạm cư hiện chưa có người ở, được trang bị những thiết bị cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới kiểm tra, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố được di chuyển đến chỗ tạm cư.

Cũng trong tối 24/11, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cùng Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong và lãnh đạo các Sở Nội vụ, Y tế đã đến khu tái định cư Thượng Thanh kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, đón tiếp người dân đến tạm cư.

Tại đây, bà Bùi Huyền Mai đã kiểm tra thực tế cả 4 đơn nguyên, thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố được di chuyển đến nơi ở tạm.