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Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Trần Hoàng
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Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút.

Ngày 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội có thông tin về các hoạt động phục vụ Nhân dân dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa: (1) Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm; (2) Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; (3) Tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; (4) Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm; (5) Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15, ngày 2/9/2026 (thời lượng 15 phút).

- Ảnh 1.

Bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh minh họa

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân được tổ chức. Cụ thể, tại khu vực trung tâm, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn, do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện vào ngày 1 và 2/9, tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Ngày 2/9, các chương trình nghệ thuật cũng diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm), Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng) và vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ). Tại các xã, ngày 31/8, Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật do các nhà hát thuộc Thành phố thực hiện. Ngày 2/9, xã Phúc Sơn tổ chức chương trình do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.

Bên cạnh các chương trình phục vụ người dân, Hà Nội tổ chức một số chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội theo hình thức bán vé. Ngày 26/8, Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn Nét duyên Chèo Hà thành tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế. Ngày 29/8, Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long giới thiệu chương trình Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội tại 31-33 Lương Văn Can. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở Người con gái Hà thành tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, các hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh ban ngày và trưng bày chuyên đề Tâm son, chí thép được tổ chức phục vụ khách tham quan. Hai trưng bày Bút thép, lòng son Vùng ký ức tiếp tục được duy trì. Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, đến ngày 29/8, tọa đàm Lửa trên đường ray, trưng bày ảnh Hà Nội trong tôi, cùng các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn...

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Hà Nội bắn pháo hoa

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