Hà Nội: 9 người hoảng loạn vì mắc kẹt trong thang máy

Khoảng 15h48' ngày 24/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo từ nhân dân về sự cố thang máy tại căn nhà số 269-271 Quan Nhân, quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm một số người bị mắc kẹt trong thang máy.

Ngay lập tức 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của Công an quận Thanh Xuân đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt. Tại hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH (Công an quận Thanh Xuân) đã trấn an 9 nạn nhân bị kẹt bên trong thang máy giữ bình tĩnh, đảm bảo sức khỏe, không hoảng loạn.

Hiện trường vụ việc

Sau hơn 10 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang, đưa 09 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn (trong đó có 2 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ). Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lỗi kỹ thuật thang máy dẫn tới bị kẹt.

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố khuyến cáo người dân khi gặp sự cố kẹt thang máy cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, chủ động bảo vệ sức khoẻ. Nhấn nút gọi cứu hộ – nút có hình cái chuông nằm ngay trên bảng điều khiển thang máy; trường hợp mất điện, nút gọi cứu hộ không hoạt động thì cố gắng tạo ra thật nhiều tiếng ồn (đập vào các bộ phận bằng kim loại trên cửa thang máy, hét to...).

Dùng điện thoại để chiếu sáng (nếu cần), không sử dụng bật lửa vì có thể gây cháy nổ và làm tiêu tốn nhanh chóng lượng oxy có giới hạn trong thang máy. Liên hệ ngay với số máy khẩn cấp 114 của lực lượng Công an để được hỗ trợ.