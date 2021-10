Hà Nội: 17 khách ngồi uống nước trong quán bất chấp dịch Covid-19 bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 6/10, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ với báo giới, đơn vị đã đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt 1 quán trà chanh mở bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19 và 17 khách ngồi tập trung vi phạm giãn cách xã hội số tiền gần 40 triệu đồng.

Theo tờ An ninh Thủ đô/báo Công an nhân dân, trước đó tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Đông Anh và Công an xã Vĩnh Ngọc kiểm tra quán trà Dory ở tổ 17 thị trấn Đông Anh. Quán do anh H. T. D. (SN 1993), trú tại huyện Đông Anh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong quán có 17 khách tập trung ngồi uống nước.

Tổ công tác lập hồ sơ, xử phạt chủ hộ kinh doanh trà chanh Dory về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại Khoản 2 Điều 14 NĐ 117, mức phạt 7,5 triệu đồng.



Trong số 17 khách tại quán, 13 khách bị phạt mỗi người 2 triệu đồng, hành vi Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Riêng 4 khách còn lại do có độ tuổi dưới 18 tuổi nên được áp dụng Khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức phạt mỗi người là 1 triệu đồng.