Hà Môi “đắp tiền lên mặt” để sửa những gì? Còn chiếc mũi “đang hếch dần và méo” giờ ra sao?

Trước khi gây chú ý với tìm kiếm “ghệ mới anh Bâu”, Hà Môi (tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003) đã là TikToker có tiếng trên MXH với hơn 10 triệu người theo dõi ở 2 kênh TikTok. Ngoài tạo content, livestream bán hàng hay chủ salon tóc, Hà Môi còn có hành trình thay đổi diện mạo khá ngoạn mục.

Trong clip mới nhất được đăng vào ngày 22/4, Hà Môi để lộ chi tiết khác lạ ở đồng điếu. Nhiều người cho rằng cô đã phẫu thuật tạo má lúm đồng điếu (độ sâu nhỏ, sát khóe miệng). Song Hà Môi chưa có phản hồi về nghi vấn dao kéo này.

Không chỉ có đồng điếu, diện mạo của Hà Môi trước đây cũng khác xa hiện tại. Cô nàng từng phẫu thuật thẩm mỹ gồm các can thiệp trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí và tiêm botox má, môi đồng thời nâng cấp vòng 1 tạo nên vóc dáng đầy đặn và quyến rũ hơn.

Toàn bộ các quá trình này đều được chính chủ thoải mái tiết lộ với mọi người. Về quyết định dao kéo, Hà Môi từng chia sẻ rằng cô từng tự ti với ngoại hình, đặc biệt là chiếc mũi to và đôi mắt một mí. Sau khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, Ngân Hà cảm thấy tự tin và yêu đời hơn.

Trong đó, câu chuyện sửa mũi của Hà Môi gây chú ý hơn cả.

Được biết Hà Môi sửa mũi vào năm 2023 với mong muốn có dáng mũi giống như mỹ nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo. Thời điểm đó cô còn được cho là hợp tác quảng cáo, xuất hiện trên nhiều video, bài đăng của đơn vị làm thẩm mỹ. Cô từng hết lời khen ngợi kết quả sửa mũi đã thay đổi cả gương mặt mình.

Tuy nhiên trong năm 2025 vừa qua, Hà Môi nhiều lần than thở về tình hình chiếc mũi. Cô nói trên livestream: “Mũi mình lệch dữ luôn á. Nè, các bạn nhìn cái mũi nè. Thấy cái lỗ không? Bị lệch qua hẳn một bên”, “Mũi mình bị lệch nhiều lắm, mọi người nhớ tìm chỗ làm đàng hoàng”,...

Đồng thời khi có người khen góc quay chiếc mũi xinh, cô nàng phủ nhận: “Không. Mũi tui đang hếch dần rồi, còn méo nữa”.

Đỉnh điểm là tháng 11/2025, Hà Môi cho biết mũi mình bị lệch và sưng, đụng vào thì đau sau phẫu thuật thẩm mỹ hơn 1 năm. Vì thời điểm đó đang ở Hàn Quốc, nên cô nàng phải dùng tạm đá lạnh để chườm và hôm sau đi khám bác sĩ thì mọi thứ đã đỡ hơn.

Hà Môi “đắp tiền lên mặt” để sửa những gì? Còn chiếc mũi “đang hếch dần và méo” giờ ra sao?

Hiện tại, Hà Môi cũng muốn đi sửa mũi lại nhưng chưa đủ can đảm nên sẽ sửa trong tương lai.

