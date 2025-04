Hà Giang: Sức hút của "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á"

Hà Giang có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Ảnh: Hoàng Lân

Hà Giang là vùng đất biên cương, địa đầu Tổ quốc có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều giá trị về địa chất, địa hình; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy… là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết, những năm qua tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển. Du lịch Hà Giang đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả vị trí, tiềm năng của một tỉnh giàu tài nguyên và thế mạnh trong phát triển du lịch.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Hoàng Lân

“Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. Tạp chí The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Hà Giang được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024. Năm 2024, Hà Giang đã đón trên 3,2 triệu lượt khách”, bà Vương Ngọc Hà thông tin.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, Hà Giang có vẻ đẹp đa dạng về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người, địa chất. Những năm qua, với nỗ lực quảng bá, tuyên truyền và nhiều chính sách phát triển hiệu quả của các cấp lãnh đạo, Hà Giang đang vươn lên là điểm đến tầm vóc của Việt Nam và thế giới.

Thảo nguyên Suối Thầu, một điểm đến được ví là "Thuỵ Sỹ thu nhỏ" tại Hà Giang. Ảnh: Hoàng Lân

Để Hà Giang phát huy tốt hơn nữa danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, ông Hà Văn Siêu đề nghị cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch cần không ngừng sáng tạo, xây dựng sản phẩm du lịch mới, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi đến Hà Giang. Bên cạnh đó, Hà Giang cần quan tâm đến vấn đề quảng bá để du lịch Hà Giang xứng tầm với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như hợp tác với các đơn vị truyền thông, các KOL để lan tỏa câu chuyện hấp dẫn về Hà Giang tới bạn bè quốc tế.

“Trong quá trình phát triển, Hà Giang cần phải chú ý đến yếu tố bền vững. Đó không chỉ là sự phát triển bền vững về thiên nhiên, môi trường mà còn cần quan tâm đến cuộc sống của người dân”, ông Hà Văn Siêu góp ý.

Du khách trải nghiệm Hà Giang vào mùa tam giác mạch. Ảnh: Hoàng Lân

Đóng góp cho du lịch Hà Giang, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Nguyễn Xuân Bắc cho rằng, Hà Giang có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách, từ du lịch về nguồn, du lịch văn hoá di sản, du lịch cộng đồng... Tuy nhiên, để thu hút du khách nhiều hơn nữa, tỉnh Hà Giang cần có quan tâm đến hạ tầng giao thông để du khách thuận tiện khi di chuyển.

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cần quan tâm đến phát triển du lịch xanh. Các sản phẩm cần phải gắn với chuyển đổi xanh để hướng tới phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, các chuyên gia du lịch, đơn vị lữ hành đã có những đóng góp thiết thực cho du lịch Hà Giang phát triển bền vững, phát huy hiệu quả giá trị “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á”. Trong đó, Hà Giang cần quan tâm đến bảo tồn, phát huy di sản; quan tâm đến phát triển du lịch xanh; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xây dựng và quảng bá hiệu quả…

Bãi đá cổ Nấm Dẩn - di tích Quốc gia năm 2008. Ảnh: Hoàng Lân

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ hơn. Theo đó, Hà Giang sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Giang, nhằm nâng cao khả năng kết nối với các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước; tập trung phát triển sản phẩm du lịch bền vững phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

“Hà Giang cam kết quản lý chặt chẽ các điểm du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, từ đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn đến các nhà quản lý du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách…”, bà Vương Ngọc Hà cho biết.