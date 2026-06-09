Bên cạnh những học sinh xuất sắc lộ diện rõ ràng qua các kỳ thi, trong lớp luôn tồn tại những học sinh giỏi "ngầm" sở hữu tiềm năng bứt phá vô cùng mạnh mẽ.

Trong môi trường giáo dục, chúng ta thường quen thuộc với hình mẫu học sinh giỏi truyền thống với một số đặc trưng như luôn ngồi bàn đầu, ghi chép bài đầy đủ và giữ vững phong độ trong mọi kỳ thi... Thế nhưng, các giáo viên chủ nhiệm lâu năm đều thừa nhận rằng, có một nhóm học sinh trông có vẻ rất bình thường, thậm chí đôi khi hơi lơ là, nhưng lại sở hữu năng lực tư duy cực kỳ đáng nể.

Tâm lý học giáo dục gọi đây là nhóm học sinh có tiềm năng học thuật chưa kích hoạt (unactivated academic potential). Chúng không phải không giỏi, mà chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để bứt phá. Nếu con bạn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, hãy tự hào vì đứa trẻ đang mang tư duy của một thủ khoa "ngầm":

Học sinh học lệch nhưng sở hữu tư duy đột phá ở các môn thế mạnh

Trong một lớp học, hầu như luôn có những học sinh có bảng điểm chênh lệch rất lớn, ví dụ như điểm tiếng Anh hay Ngữ văn đứng top đầu nhưng điểm Toán lại mấp mé vạch trung bình. Nhiều phụ huynh nhìn vào kết quả này sẽ lập tức lo lắng, mắng mỏ con học hành sa sút. Tuy nhiên, đứng dưới góc nhìn chuyên môn, kiểu học sinh học lệch này lại chính là những hạt giống có tiềm năng lội ngược dòng mạnh mẽ nhất.

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Năng lực học lệch chứng minh đứa trẻ sở hữu một vùng tư duy cực kỳ xuất sắc và có khả năng tập trung cao độ vào lĩnh vực mình yêu thích. Những môn học thế mạnh đạt điểm tuyệt đối cho thấy tư duy logic hoặc trí thông minh ngôn ngữ của trẻ đã hoàn thiện ở mức cao.

Điểm yếu ở các môn còn lại thường không phải do trẻ kém thông minh, mà vì con chưa tìm thấy phương pháp học phù hợp hoặc chưa có đủ động lực. Đối với nhóm học sinh này, chỉ cần thầy cô và cha mẹ kiên nhẫn hỗ trợ, giúp con bù đắp những lỗ hổng kiến thức ở các môn yếu, con sẽ lập tức tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục về tổng điểm.

Học sinh có phong độ trồi sụt thất thường và sở hữu năng lực tự điều chỉnh tốt

Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy bất an khi thấy điểm số của con giống như một biểu đồ hình sin, lúc thì đứng trong top 5 của lớp, lúc lại tụt xuống nhóm trung bình. Kiểu học sinh này thường không được xếp vào nhóm "con ngoan trò giỏi" ổn định trong mắt mọi người, nhưng họ lại là những nhân tố có khả năng bứt phá bất ngờ nhất trong các kỳ thi lớn.

Thực tế chứng minh, việc một đứa trẻ có thể thỉnh thoảng lọt vào top đầu của lớp cho thấy nền tảng năng lực và trí tuệ của con hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai. Nguyên nhân khiến điểm số của con trồi sụt thường nằm ở sự tập trung, tâm trạng hoặc mức độ hứng thú với từng dạng đề thi.

Những học sinh này sở hữu một lợi thế lớn là năng lực thích nghi cao và không bị rập khuôn trong tư duy. Khi bước vào giai đoạn nước rút của các kỳ thi quan trọng, một khi nhóm học sinh này tìm được mục tiêu rõ ràng và nghiêm túc tập trung năng lượng, họ sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ và trở thành những "hắc mã" thực sự của khóa học.

Học sinh may mắn có bạn cùng tiến hoặc bạn cùng bàn là học sinh xuất sắc

Môi trường xung quanh có tác động rất lớn đến nhận thức và hành vi của trẻ vị thành niên. Tâm lý học hành vi có khái niệm hiệu ứng đồng đẳng (peer effect), giải thích rằng xu hướng hành vi của một cá nhân sẽ bị đồng hóa bởi nhóm người mà họ tiếp xúc nhiều nhất. Do đó, một đứa trẻ có thể có học lực bình thường, nhưng nếu may mắn được xếp ngồi cạnh một người bạn có học lực xuất sắc, con sẽ có cơ hội rất lớn để trở thành một thủ khoa ẩn mình.

Việc hàng ngày chứng kiến người bạn cùng bàn tự giác làm bài, có phương pháp quản lý thời gian khoa học và đạt điểm số cao sẽ tạo ra một áp lực cạnh tranh lành mạnh bên trong đứa trẻ. Con sẽ không muốn mình trở nên quá lạc lõng hay kém cỏi trước mặt bạn bè.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, việc có một "người thầy" ngay bên cạnh để sẵn sàng giải đáp những bài toán khó, chia sẻ tài liệu học tập sẽ giúp đứa trẻ tiến bộ một cách tự nhiên mà không bị áp lực. Sự chuyển biến ngầm này diễn ra từng ngày, giúp con nâng cao năng lực tự học và dần bứt phá lên nhóm dẫn đầu.

Học sinh có bản lĩnh vững vàng và sở hữu năng lực quản trị cảm xúc xuất sắc

Trong các kỳ thi lớn, thứ quyết định sự thành bại của một học sinh đôi khi không chỉ là khối lượng kiến thức trong đầu, mà là bản lĩnh khi đối diện với áp lực. Có rất nhiều học sinh học tập rất giỏi trong các bài kiểm tra nhỏ, nhưng cứ bước vào kỳ thi lớn là gặp tình trạng run tay, quên kiến thức do căng thẳng tột độ. Ngược lại, có những đứa trẻ ngày thường trông rất ung dung, nhưng khi bước vào phòng thi lại luôn đạt kết quả cao hơn kỳ vọng.

Những đứa trẻ có tâm lý vững vàng, không biết sợ hãi trước áp lực chính là những học sinh giỏi "ngầm" đích thực. Con sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, biết cách tự trấn an bản thân và không bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực xung quanh.

Sự bình tĩnh này giúp bộ não của con vận hành tối đa công suất, dễ dàng giải quyết các câu hỏi tư duy logic phức tạp trong phòng thi. Đây là một loại năng lực bẩm sinh vô cùng quý giá, giúp con luôn giữ được phong độ đỉnh cao vào những thời khắc quyết định nhất.

Bản chất của việc trở thành một học sinh xuất sắc không nằm ở việc học vẹt hay thức thâu đêm suốt sáng, mà nằm ở việc xây dựng được thói quen tự luật và có một chiến lược học tập khoa học. Nhận ra những phẩm chất ẩn giấu này của con sẽ giúp các bậc phụ huynh bớt đi sự lo âu cực đoan, từ đó có những phương pháp đồng hành tinh tế, giúp mầm non yêu thương của mình tự tin khai phá mọi tiềm năng và tỏa sáng trên hành trình tri thức.