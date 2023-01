Gương mặt có 4 đặc điểm này chớ cắt tóc mái bằng

Đôi khi không cần làm tóc cầu kì, chị em chỉ cần thay đổi tóc mái cũng đã giúp giao diện thăng hạng đáng kể rồi. Phổ biến nhất nhì trong các kiểu tóc mái chính là tóc mái bằng. Tóc mái bằng giúp trẻ hóa vẻ ngoài, tăng thêm phần sang xịn cho ngoại hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp tóc mái bằng, có những gương mặt khi để kiểu mái này lại trông bức bối và thiếu thanh thoát.

Nếu có 1 trong 4 đặc điểm dưới đây, chị em đừng dại dột mà cắt tóc mái bằng nếu không vẻ ngoài trông sẽ tù túng lắm.

Mặt góc cạnh

Nếu gương mặt bạn có đặc điểm: xương hàm lộ rõ, gò má cao và thái dương hóp đồng nghĩa với việc trông bạn khá góc cạnh và nghiêm nghị. Tóc mái bằng "chằn chặn" khó mà giúp các đặc điểm này hài hòa hơn, trái lại nó sẽ khiến gò má cao và xương hàm lộ rõ ra, khiến gương mặt trông càng cứng rắn và nam tính.

Những cô gái có khuôn mặt góc cạnh như thế này nên chọn tóc mái uốn cong chữ S kết hợp với tóc xoăn sóng để làm mềm mại gương mặt. Kiểu mái uốn cong chữ S giúp khuôn mặt nhìn nữ tính hơn, kết hợp với tóc xoăn giúp người diện trở nên dịu dàng và ngọt ngào. Ngoài ra, tóc mái thưa nhẹ nhàng cũng rất "okela"

Trán ngắn

Tóc mái bằng rất hiệu quả trong việc che đi đặc điểm trán cao, nhưng với trán ngắn, kiểu mái này sẽ khiến gương mặt nhìn tù túng, làm đầu to ra trông rất mất cân đối. Theo các nhà tạo mẫu tóc, kiểu mái giúp nâng cao đỉnh đầu và kéo dài trán mới phù hợp với các bạn nữ có trán ngắn. Bạn có thể thử để tóc mái dài rẽ ngôi lệch uốn phồng ở chân, không chỉ để lộ một phần trán giúp mặt nhìn thanh thoát mà còn tạo hiệu ứng trán nhìn dài hơn.

Mắt to

Đặc điểm đôi mắt cũng là yếu tố quan trọng quyết định bạn có hợp tóc mái bằng hay không. Những người có mắt hai mí, đôi mắt to tròn sẽ có diện tích trống trên mặt ít hơn, để tóc mái bằng sẽ khiến gương mặt nhìn ngố và thiếu trẻ trung, vẻ ngoài không còn sang chảnh và hiện đại.

Ví dụ điển hình nhất cho việc mắt to mà để tóc mái bằng là Tzuyu. Nàng idol rất hiếm khi cắt tóc mái bằng dù đây là kiểu tóc được các sao Hàn cực ưa chuộng. Tóc mái phù hợp với Tzuyu là tóc rẽ ngôi giữa hoặc rẽ ngôi lệch, giúp làm nổi bật đôi mắt to tròn và giúp cô nàng toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, xinh xắn. Các nàng có mắt 2 mí to tròn cũng nên tham khảo tóc mái giống Tzuyu nhé.

Ngũ quan tập trung tại 1 vùng

Mắt, mũi, miệng và các chi tiết khác trên khuôn mặt của bạn có tập trung tại vùng chính giữa mặt không? Nếu câu trả lời là có, bạn không hợp với tóc mái bằng. Khi các chi tiết mặt tập trung tại 1 vùng đồng nghĩa với việc bạn có ít khoảng trống tại khu vực chính giữa mặt, để tóc mái sẽ tạo cảm giác gương mặt bị dồn nén quá nhiều chi tiết, gây bức bối và nặng nề.

Các cô gái có đặc điểm này nên để tóc ngôi giữa kết hợp đường chân tóc cao. Kiểu tóc mái này ngoài việc để lộ trán thì còn giúp gương mặt nhìn sáng sủa và rộng rãi hơn, giao diện phái nữ trở nên thanh thoát, mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.