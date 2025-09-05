Gương mặt biến dạng của Park Min Young khiến 1,5 triệu người không thể nhận ra

Park Min Young thời gian gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện quảng bá cho sự trở lại của mình ở bộ phim Confidence Queen. Thay vì nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, cô lại liên tục bị soi nhan sắc ở mọi khung hình, từ họp báo phim cho tới các sự kiện bên lề. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi gương mặt của nữ diễn viên trông khác lạ, thậm chí còn có dấu hiệu biến dạng với sống mũi và chiếc cằm nhọn bất thường.

Phần cằm nhọn bất thường và sống mũi bị cho là khác lạ của Park Min Young

Nguyên nhân được cộng đồng mạng đưa ra là Park Min Young trông quá gầy, kết hợp với những đường nét trên gương mặt có phần biến đổi. Nhiều bình luận còn đặt nghi vấn cô có thể đang gặp biến chứng thẩm mỹ hoặc lại tiếp tục can thiệp dao kéo để hoàn thiện nhan sắc, dẫn tới gương mặt trở nên khác lạ và thiếu sức sống. Trước đó, ngay sau buổi họp báo ra mắt phim mới, Park Min Young từng lên tiếng về chuyện cân nặng, trấn an người hâm mộ rằng bản thân vẫn khỏe mạnh, chỉ gầy chứ không gặp vấn đề sức khỏe nào. Thế nhưng việc gương mặt trông khác lạ thì cô không có phản hồi.

Sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình khiến cô trở thành cái tên viral trên MXH, có đoạn clip ghi lại cận cảnh nhan sắc của cô còn hút 1,5 triệu người xem, ai cũng ngỡ ngàng. Đặc biệt nhiều người còn so sánh cô hiện tại với thời kỳ hoàng kim nhan sắc ở Thư Ký Kim Sao Thế.

Đoạn clip hút 1,5 triệu người xem

Bình luận của khán giả: - Thư ký Kim có chuyện gì vậy? - Thư ký Kim sao thế? - giờ câu hỏi này dùng được rồi đấy. - Cảm giác cấu trúc xương hàm cũng thay đổi chứ không chỉ là gầy. - Cổ lại phẫu thuật à. Nhìn cổ mà tui sợ tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc. - Đừng nói là bị biến chứng thẩm mỹ nhé! Mũi lạ quá. - Khuôn mặt cô ấy lại thay đổi rồi, thật sự buồn vì điều này. - Cô ấy từng xinh đẹp nhưng giờ cô ấy thật đáng sợ...

Bỏ qua những tranh cãi về nhan sắc, Confidence Queen được kỳ vọng là màn lột xác của Park Min Young trong sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim là một tác phẩm hài đen xoay quanh ba kẻ lừa đảo tài ba, hợp lực để trả thù những kẻ phản diện của thời đại. Trong phim, Park Min Young đảm nhận vai Yoon Yi Rang, thủ lĩnh của Confidence Man Crew, một nhân vật sở hữu khối tài sản kếch xù, trí thông minh thiên bẩm và vẻ đẹp mê hoặc, thường xuyên dùng những chiêu thức tinh vi để lừa gạt kẻ xấu.

Yoon Yi Rang là mẫu nhân vật vừa kịch tính vừa giải trí, hứa hẹn mang tới cho khán giả những tình huống đầy bất ngờ và cao trào. Khác hẳn với những vai diễn trước đây, nơi Park Min Young thường xuất hiện với hình tượng nữ chính nhẹ nhàng, trong sáng, lần này cô hoàn toàn hóa thân vào một cô gái mưu mô, tinh ranh và đầy tự tin. Sự thay đổi này không chỉ thử thách khả năng diễn xuất mà còn là cơ hội để nữ diễn viên khẳng định mình trong dòng phim hài đen - một thể loại cô chưa từng thử sức.

Khán giả sau khi xem trailer và những cảnh quay hậu trường cũng bày tỏ sự háo hức trước màn thể hiện của Park Min Young. Từ cách cô điều khiển, bầy trò lừa đảo cho tới những pha đối đầu với kẻ xấu, mọi chi tiết đều thể hiện một Yoon Yi Rang vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Thậm chí, một số người nhận xét rằng vai diễn này là minh chứng rõ ràng cho việc Park Min Young không chỉ là nhan sắc mà còn là diễn viên đa chiều, có khả năng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Và quan trọng hơn là thời điểm quay dự án này, Park Min Young rất xinh đẹp, từ body đến gương mặt đều cực kỳ ổn áp (chí ít là trong trailer thì như vậy) nên khán giả càng mong chờ ngày phim lên sóng hơn.

Thời điểm đóng phim, Park Min Young vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn

Nguồn: Koreaboo