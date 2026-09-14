Gương mặt bị thay thế của Trương Ngọc Ánh

Gương mặt của Trương Ngọc Ánh trong phim mới đã bị "xóa sổ" hoàn toàn.

Mới đây, một khán giả sau khi xem Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đã chia sẻ lại hình ảnh về nhân vật người mẹ của nam chính (tên Lan) - vai diễn vốn do Trương Ngọc Ánh thủ vai. Qua đó có thể thấy gương mặt của nhân vật đã thay đổi hoàn toàn sang một diện mạo mới. Phần kỹ xảo AI được xử lý tương đối mượt mà, biểu cảm khi ôm con trông khá tự nhiên và bộc lộ được nét u sầu.

Tuy nhiên, nếu người xem để ý kỹ ở những góc nghiêng hay cử động cơ mặt phức tạp, phần chuyển của công nghệ và giọng nói lồng tiếng hậu kỳ vẫn lộ ra một chút cảm giác kỹ thuật số. Dù vậy, sự can thiệp này nhìn chung không gây ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm tổng thể của khán giả khi theo dõi mạch phim.

Trong Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tên cũ: Chiếc Kén), Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi là nhà sản xuất kiêm diễn viên. Tuy nhiên, vì lùm xùm cá nhân hồi cuối năm 2025, cô đã hoàn toàn bị “xóa sổ” khỏi dự án, thay thế hình ảnh bằng công nghệ AI. Việc ứng dụng AI kết hợp kỹ xảo CGI vừa biện pháp NSX “giải cứu” phim để có thể thuận lợi công chiếu, vừa bảo toàn công sức của cả ê-kíp mà không phải quay lại toàn bộ phân đoạn.

Trước đó, khi nhà sản xuất tung sơ đồ nhân vật, người mẹ của nam chính chỉ lộ diện bằng một chiếc bóng lưng khiến khán giả không khỏi đoán già đoán non đó chính là Trương Ngọc Ánh nhưng buộc phải che mặt vì chưa thể lộ diện. Cho đến khi tác phẩm chính thức công chiếu tại rạp, gương mặt “mới” mới thực sự lộ diện, càng khẳng định đó vốn là vai diễn của nữ diễn viên họ Trương.

Về nội dung, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt là bộ phim tâm lý gia đình được thực hiện bởi ê-kíp Việt - Mỹ, lấy cảm hứng từ câu chuyện tuổi thơ có thật của nghệ sĩ gốc Việt Daniel K. Winn. Phim xoay quanh cuộc đời nhiều biến động và nỗi cô đơn của nhân vật Daniel từ lúc bị mẹ bỏ rơi, sống cùng người bà nội tần tảo (Kiều Chinh) cho đến hành trình sang Mỹ định cư đầy trắc trở. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đa thế hệ như Kiều Chinh, Samuel An, Lan Thy, Uy Nhân.

Trước khi ra mắt khán giả nước nhà, phim đã gặt hái thành tích quốc tế ấn tượng khi thắng 5 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế Los Angeles Tribune (LATIFF), bao gồm cả giải Phim truyện xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho NSND Kiều Chinh.