Đài TST ngày 28/11 đưa tin, tại khu vực Gulyaypole – điểm nóng của mặt trận Zaporizhzhia – nhiều đơn vị Ukraine đã tự ý rời vị trí, bỏ lại chiến hào và khiến sườn phòng ngự mở toang. Trong bối cảnh các trận đánh ngày càng khốc liệt, phía Nga gia tăng áp lực, còn Kiev đang chìm trong tranh cãi chính trị và mâu thuẫn về triển vọng hòa bình.

Gulyaypole hỗn loạn, đơn vị Ukraine rút lui trái lệnh

TST dẫn nguồn tin chiến trường cho biết, nhiều đại đội Ukraine đã rút khỏi tuyến Gulyaypole mà không chờ lệnh từ cấp trên.

Việc bỏ lại chiến hào và rời vị trí đột ngột khiến sườn phòng ngự bị hở, tạo điều kiện để lực lượng phía Nga áp sát từ nhiều hướng. Một số binh sĩ Ukraine được báo cáo mất tích sau các trận đánh dữ dội gần Zelenyi Hai và Vysoke.

Ông Vladyslav Voloshyn – phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine – thừa nhận rằng một đơn vị đã tự ý rời trận địa, dẫn đến việc đội hình ở cánh sườn không còn lực lượng che chắn.

Phía Nga lập tức tận dụng thời tiết xấu và khoảng trống chiến thuật này để đánh thốc vào sườn, khiến các đơn vị Ukraine lúng túng và suy giảm khả năng kháng cự. Nhiều kênh quân sự của Ukraine mô tả tình hình Gulyaypole là "điểm sập tiềm tàng của toàn tuyến".

Trước đó, kênh tin tức Deep State (có liên kết với quân đội Ukraine) cho biết thêm rằng một tiểu đoàn Ukraine đã mất quyền chỉ huy, binh sĩ bị bỏ rơi trong hỗn loạn, và gần hai đại đội đã "không biết phải làm gì", nên cuối cùng họ quyết định rời khỏi khu vực Zelenyi Hai và Vysoke.

Không chỉ Gulyaypole, các cuộc thảo luận về chiến sự và hòa bình tiếp tục gây chia rẽ tại Kiev. Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, khẳng định rằng khi ông Zelensky còn giữ chức Tổng thống, "không ai nên trông đợi việc nhường đất".

Giới quan sát thân Nga cho rằng tuyên bố này vô tình "đẩy" ông Zelensky vào thế dễ bị chỉ trích, trong bối cảnh Moscow vẫn giữ lập trường cứng rắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại rằng nếu quân Ukraine rút khỏi các vùng họ đang kiểm soát, giao tranh sẽ chấm dứt; còn nếu không rút, phía Nga sẽ buộc đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự.

Ở mặt trận phía Bắc, cường độ giao tranh tăng mạnh tại khu vực Volchansk – Krasny Liman. Các đơn vị phía Nga đang thúc ép tại Vilcha và Liman, đồng thời tiến về Yarovaya và áp sát Krasny Liman từ hướng tây nam.

Tình hình tại Soledar cũng nóng lên khi Nga giành quyền kiểm soát Vasylivka (Vasyukovka), làm lung lay tuyến phòng thủ kéo dài từ Seversk đến Konstantynivka. Đài TST nhận định nhiều khu vực trên toàn tuyến phía Bắc đang trở nên khó giữ hơn đối với phía Ukraine, làm tăng nguy cơ lan rộng đột phá.

Donbass – Zaporizhzhia nóng rực: Nga mở rộng tiến công

Tại Donbass và khu vực giáp ranh Zaporizhzhia – Dnipropetrovsk, phía Nga tiếp tục đạt nhiều bước tiến. Pokrovsk tuy chưa được xác nhận là đã thất thủ, nhưng Đài TST dẫn nguồn từ chiến trường nói rằng lực lượng phía Nga "gần như đã giành quyền kiểm soát", đồng thời mở rộng giao tranh sang Grishino – nơi phía Ukraine từng tìm cách điều lực lượng tinh nhuệ tới giải vây cho Pokrovsk – Mirnograd.

Nhóm quân Vostok của Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công trên một mặt trận rộng tại Zaporizhzhia, tiến thêm khoảng một kilomet và áp sát Gulyaypole – điểm được coi là tuyến kháng cự trọng yếu của phía Ukraine.

Tại hướng Orekhov, giao tranh bùng nổ dữ dội ở Primorske, Stepnogorsk, Novodanilivka và Novoandriivka. Nhiều nguồn từ phía Ukraine thừa nhận rằng phòng ngự tại Orekhov trở nên khó duy trì hơn khi sườn phía Bắc – từ hướng Gulyaypole – đã bị đẩy vào thế sụp đổ.

Chuyên gia quân sự Alexey Zhivov nhận định rằng phía Nga có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass trong vòng 1 năm nếu duy trì tốc độ hiện tại. Một phiên bản cũ của "kế hoạch hòa bình Trump" từng đặt ra phương án Donbass "de facto thuộc Nga" trong khi Ukraine nhận bồi hoàn tài chính, nhưng Mỹ đã loại bỏ nội dung liên quan lãnh thổ trong các phiên bản sau.

Dù vậy, Đài TST cho rằng tương quan lực lượng trên thực địa đang nghiêng về phía Moscow, với nhiều điểm nóng như Mirnograd, Pokrovsk, Kupyansk, Volchansk và Gulyaypole diễn biến bất lợi cho Kiev.

Các kênh quân sự thân Nga, như "Quân sự Nhật ký", chỉ trích việc bộ chỉ huy Ukraine liên tục điều bộ binh vào các đợt phản kích mà họ cho rằng "vô ích", khiến tổn thất tăng cao. Phía Nga được cho là chủ động kéo lực lượng Ukraine vào các trận đánh bào mòn, biến việc "giữ tuyến" thành những cuộc đọ sức kéo dài và thiệt hại nặng nề.

Tranh luận càng tăng khi các chuyên gia phương Tây nói rằng sau Pokrovsk, Nga sẽ gặp một "siêu tuyến phòng thủ" không thể vượt qua. Tuy nhiên, chính họ lại thừa nhận hệ thống hào – công sự Ukraine xây dựng giai đoạn 2023–2024 không còn hiệu quả trước UAV và bom lượn.

Đài TST dẫn lời bình luận rằng, ngay cả khi Ukraine tin Nga "không còn nhiều xe tăng" thì các hào chống tăng vẫn được họ đào thêm. Trong khi đó, ở một số khu vực tây nam Pokrovsk, phía Nga đã vượt qua những công sự này mà không gặp nhiều trở ngại.

NATO "rung chấn" trước đề xuất của Nga về Ukraine

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và các đòn tấn công qua lại diễn ra dồn dập, Nga cho rằng mặt trận chính trị – ngoại giao cũng đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định rằng các đề xuất của Moscow liên quan đến giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine đang khiến NATO "rung chấn".

Theo bà, việc ngày càng nhiều thông tin bị rò rỉ và những tuyên bố gay gắt xuất hiện công khai cho thấy mọi định hướng về đàm phán hay các kênh liên lạc đều tạo ra sự chao đảo trong không gian thông tin mà phương Tây vốn muốn kiểm soát để làm chậm hoặc vô hiệu hóa các nỗ lực này.

Bà Zakharova cũng lưu ý rằng dù Tổng Thư ký NATO Mark Rutte công khai nói đến khả năng chấm dứt chiến sự trong thời gian tới, nhưng những phát biểu của ông lại đi theo hướng đối lập khi tiếp tục thúc giục tăng hỗ trợ quân sự, tài chính và chính trị cho Kiev.

Theo bà, đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy NATO thay đổi lập trường, kể cả việc liên minh vẫn tìm cách cản trở quá trình đàm phán.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sự mở rộng của NATO vẫn là nguy cơ trực tiếp đối với Moscow. Việc phương Tây tìm mọi cách kéo Ukraine vào quỹ đạo của khối được Nga xem là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi các hoạt động của NATO từ trước đến nay luôn mang tính đối đầu với Nga.

Moscow cũng nhiều lần chỉ rõ rằng việc phương Tây liên tục gửi vũ khí cho Ukraine chỉ làm kéo dài chiến sự và khiến các nước NATO can dự sâu hơn — hành động mà Nga mô tả là "đùa với lửa".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh mọi tuyến vận chuyển vũ khí đến Ukraine đều bị Nga coi là mục tiêu hợp pháp. Điện Kremlin khẳng định việc bơm thêm vũ khí cho Kiev chỉ làm suy yếu khả năng đàm phán và gây ra hệ quả tiêu cực.

Tổng thống Vladimir Putin, trong cuộc phỏng vấn trước đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, cũng lưu ý rằng Nga không có lý do gì để tấn công các quốc gia NATO. Theo ông, "mối đe dọa Nga" chỉ là công cụ mà giới chính trị phương Tây sử dụng để lái dư luận khỏi những vấn đề trong nước — và "những người hiểu chuyện đều biết đó là thông tin giả".

Trong nhiều năm qua, Nga liên tục cảnh báo về sự gia tăng lực lượng và hoạt động chưa từng có của NATO tại biên giới phía tây. Liên minh mô tả đây là nỗ lực "kiềm chế Nga", trong khi Moscow lo ngại việc NATO điều thêm quân tới châu Âu. Nga khẳng định không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không đứng yên trước các hành động mà họ coi là nguy hiểm đối với lợi ích an ninh quốc gia.