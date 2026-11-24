Gửi tiết kiệm vẫn là kênh được đông đảo người dân ưa chuộng nhờ mức lãi suất hấp dẫn. Để cạnh tranh huy động vốn, nhiều ngân hàng liên tục tung ra các chương trình ưu đãi dành cho người gửi tiền.

Theo khảo sát, hiện lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng phổ biến ở mức 4,5-4,75%/năm. Sang kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, mặt bằng nhích lên khoảng 6-8,5%/năm. Một số trường hợp áp dụng chương trình ưu đãi thì lãi suất có thể chạm 9-9,5%/năm.

Từ mặt bằng này, có thể tính ra số tiền cần gửi để đạt mức lãi bình quân mỗi tháng như mong muốn. Cần lưu ý đây là khoản lãi nhận một lần khi đáo hạn rồi chia đều theo tháng, người gửi không nhận được ngay số tiền này sau mỗi tháng.

Gửi tiết kiệm bao nhiêu để nhận lãi 10 triệu đồng mỗi tháng?

Mục tiêu 10 triệu đồng mỗi tháng tương đương 120 triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Nếu chọn kỳ hạn ngắn với lãi suất 4,5-4,75%/năm, người gửi cần khoảng 2,5-2,7 tỷ đồng. Khi chuyển sang kỳ hạn 6-12 tháng, số vốn cần có giảm còn khoảng 1,4-2 tỷ đồng. Còn nếu gặp chương trình ưu đãi 9-9,5%/năm, mức vốn có thể chỉ quanh 1,26-1,33 tỷ đồng.

Ví dụ, gửi 2 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6%/năm, khi đáo hạn người gửi nhận về 60 triệu đồng tiền lãi, tức bình quân 10 triệu đồng mỗi tháng. Còn nếu gửi 1,41 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 8,5%/năm, tiền lãi nhận cuối kỳ gần 120 triệu đồng, cũng tương đương bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Lãi suất (%/năm) Nhóm kỳ hạn Số tiền cần gửi để nhận 10 triệu đồng/tháng 4,5 1-3 tháng 2,67 tỷ đồng 4,75 1-3 tháng 2,53 tỷ đồng 6 6-12 tháng 2 tỷ đồng 7 6-12 tháng 1,71 tỷ đồng 8,5 6-12 tháng 1,41 tỷ đồng 9 Ưu đãi 1,33 tỷ đồng 9,5 Ưu đãi 1,26 tỷ đồng

Gửi tiết kiệm bao nhiêu để nhận lãi 15 triệu đồng mỗi tháng?

Với 15 triệu đồng mỗi tháng, tiền lãi cần có là 180 triệu đồng mỗi năm. Ở kỳ hạn 1-3 tháng, người gửi phải có trong tay khoảng 3,8-4 tỷ đồng. Kỳ hạn 6-12 tháng giúp con số này hạ xuống còn khoảng 2,1-3 tỷ đồng. Trường hợp may mắn bắt được lãi suất ưu đãi, số vốn cần có rơi vào khoảng 1,9-2 tỷ đồng.

Chẳng hạn, với 3 tỷ đồng gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 6%/năm, đến ngày đáo hạn người gửi nhận 90 triệu đồng tiền lãi, bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chọn kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 8,5%/năm, chỉ cần gửi 2,12 tỷ đồng là cuối kỳ nhận được khoảng 180 triệu đồng, cũng bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng.

Lãi suất (%/năm) Nhóm kỳ hạn Số tiền cần gửi để nhận 15 triệu đồng/tháng 4,5 1-3 tháng 4 tỷ đồng 4,75 1-3 tháng 3,79 tỷ đồng 6 6-12 tháng 3 tỷ đồng 7 6-12 tháng 2,57 tỷ đồng 8,5 6-12 tháng 2,12 tỷ đồng 9 Ưu đãi 2 tỷ đồng 9,5 Ưu đãi 1,89 tỷ đồng

Gửi tiết kiệm bao nhiêu để nhận lãi 20 triệu đồng mỗi tháng?

Để nhận 20 triệu đồng mỗi tháng, khoản lãi cả năm cần đạt 240 triệu đồng. Nếu gửi ngắn hạn, người gửi phải có khoảng 5-5,3 tỷ đồng. Chọn kỳ hạn 6-12 tháng, số vốn giảm xuống còn khoảng 2,8-4 tỷ đồng. Với mức ưu đãi 9-9,5%/năm, con số này vào khoảng 2,5-2,7 tỷ đồng.

Cụ thể, gửi 4 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 6%/năm, đáo hạn người gửi nhận 120 triệu đồng tiền lãi, bình quân 20 triệu đồng mỗi tháng. Với kỳ hạn 12 tháng và lãi suất 8,5%/năm, số vốn giảm còn 2,82 tỷ đồng, tiền lãi nhận cuối kỳ khoảng 240 triệu đồng, tức vẫn bình quân khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Lãi suất (%/năm) Nhóm kỳ hạn Số tiền cần gửi để nhận 20 triệu đồng/tháng 4,5 1-3 tháng 5,33 tỷ đồng 4,75 1-3 tháng 5,05 tỷ đồng 6 6-12 tháng 4 tỷ đồng 7 6-12 tháng 3,43 tỷ đồng 8,5 6-12 tháng 2,82 tỷ đồng 9 Ưu đãi 2,67 tỷ đồng 9,5 Ưu đãi 2,53 tỷ đồng

Các con số trên được tính theo lãi suất đơn, nhận một lần khi đáo hạn rồi chia bình quân theo tháng. Lãi suất ưu đãi cũng thường đi kèm điều kiện về số tiền tối thiểu hoặc kỳ hạn gửi. Vì vậy, trước khi quyết định, người gửi nên đối chiếu biểu lãi suất cụ thể tại từng ngân hàng.