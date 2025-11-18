Năm 2013, sau nhiều năm chờ đợi, bà Dương ở Trung Quốc nhận được khoản tiền đền bù đất từ chính quyền địa phương. Cộng với khoản tiết kiệm tích góp của gia đình, tổng số tiền mà hai vợ chồng bà nắm trong tay lên đến 13 triệu NDT (khoảng 44 tỷ đồng). Đây là số tiền lớn nhất bà từng có, vì vậy vợ chồng bà bắt đầu tính đến chuyện tìm một sản phẩm tài chính sinh lời tốt hơn gửi ngân hàng, nhưng cũng không muốn mạo hiểm quá mức.

Trong lúc còn cân nhắc, một người quen giới thiệu bà gặp cô Tần - Nhân viên một ngân hàng địa phương. Nữ nhân viên này khéo léo tư vấn cho bà về một "gói tiết kiệm cuối năm" với lãi suất ưu đãi lên tới 13%/năm, cao hơn hẳn mặt bằng chung.

Theo lời cô ta, đây là chính sách nội bộ dành cho nhân viên ngân hàng và khách hàng lâu năm, nhưng để được hưởng mức lãi suất ưu tiên, người gửi phải tuân thủ điều kiện gửi kỳ hạn một năm. Bà Dương vốn cẩn trọng nên vẫn tỏ ra do dự. Thấy vậy, cô Tần trấn an rằng ngân hàng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ số tiền, khiến bà hoàn toàn tin tưởng.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng bà đến ngân hàng làm thủ tục gửi toàn bộ số tiền. Bà đích thân kiểm tra sổ tiết kiệm, đối chiếu từng thông tin rồi mới yên tâm mang sổ về nhà. Mọi thứ đều có vẻ chỉn chu và hợp lý.

Một năm trôi qua. Cuối năm 2014, đúng kỳ đáo hạn, bà Dương đến ngân hàng với tâm trạng háo hức. Thế nhưng ngay khi cung cấp thông tin tài khoản, bà chết lặng khi giao dịch viên thông báo: Hệ thống không ghi nhận bất kỳ khoản tiết kiệm nào đứng tên bà. Nghĩ rằng có nhầm lẫn, bà yêu cầu kiểm tra lại. Kết quả vẫn y như cũ. Giao dịch viên còn khẳng định ngân hàng chưa bao giờ có sản phẩm tiết kiệm lãi suất 13%/năm.

Bàng hoàng, bà Dương được mời gặp giám đốc chi nhánh. Vị lãnh đạo này ngay lập tức yêu cầu bà mô tả lại người đã làm thủ tục gửi tiền. Khi nghe tên cô Tần, ông cho biết nhân viên này đã nghỉ việc. Tuy nhiên, chi nhánh sẽ phối hợp để làm rõ vụ việc. Cùng lúc đó, ông trình báo sự việc lên cảnh sát.

Chỉ sau cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát nhận ra đây không phải nhầm lẫn mà là một vụ lừa đảo có chủ đích. Ngân hàng phối hợp cung cấp dữ liệu và phát hiện ngay khi bà Dương gửi tiền, toàn bộ 13 triệu NDT đã bị rút ra và chuyển vào tài khoản của một phụ nữ tên Quy.

Cô Tần nhanh chóng bị triệu tập. Bị dồn vào thế không thể chối cãi, cô khai toàn bộ: Quy từng là doanh nhân khá thành đạt nhưng sau một giai đoạn kinh doanh thua lỗ nặng, bà ta phải vay mượn khắp nơi để vực dậy công ty. Khi không tìm được nguồn vốn, Quy tìm đến Tần, đề nghị "mượn tạm" tiền tiết kiệm của khách hàng với lời hứa sẽ trả lại sau khi xoay xở được. Đổi lại, Tần nhận một khoản tiền lớn. Tin lời và ham lợi, cô Tần đã thông đồng để rút sạch tiền ngay sau giao dịch gửi của bà Dương.

Nhưng mọi kế hoạch của Quy tiếp tục thất bại. Những phi vụ đầu tư "cứu vãn" đều thua lỗ, khiến bà ta không còn khả năng hoàn trả số tiền khổng lồ. Biết không thể che giấu lâu, Tần vội vã xin nghỉ việc để tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, việc này không thể qua mắt được cơ quan chức năng.

Sau khi điều tra đầy đủ, cả bà Quy và cô Tần đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Điều an ủi lớn nhất là số tiền 13 triệu NDT của bà Dương cuối cùng đã được thu hồi và hoàn trả. Tuy không mất trắng, nhưng cú sốc tinh thần mà cụ bà phải trải qua là bài học cay đắng về niềm tin đặt sai chỗ và những chiêu trò lừa đảo dựa trên "lãi suất cao" - thứ luôn hấp dẫn nhưng đầy rủi ro với những người gửi tiết kiệm lớn tuổi.

Nguồn: 163.com