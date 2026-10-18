Cô đã vô cùng hoảng hốt khi không thấy khoản tiết kiệm hiển thị khi truy cập vào ứng dụng ngân hàng.

Một người phụ nữ họ Wang, sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã trải qua phen hú vía khi phát hiện khoản tiền gửi tiết kiệm 1,1 triệu NDT (khoảng 3,85 tỷ đồng) bất ngờ không còn hiển thị trên ứng dụng ngân hàng. Sau khi nhấp vào một đường link lạ và làm theo hướng dẫn trên trang web, người phụ nữ lo sợ toàn bộ số tiền tích lũy của mình đã bị lấy mất. May mắn, nhờ trình báo kịp thời và sự phối hợp giữa cảnh sát với ngân hàng, khoản tiền này vẫn được bảo toàn.

Câu chuyện bắt đầu khi cô nhận được thông báo đề cập đến việc cơ quan nhân sự và an sinh xã hội Trung Quốc ngừng cấp các khoản trợ cấp mua đồ gia dụng. Tin tưởng thông tin được chia sẻ trong nhóm, Wang nhấp vào tài liệu do một thành viên khác chuyển tiếp. Sau đó, cô được dẫn đến một trang web. Wang tiếp tục làm theo những hướng dẫn trên màn hình và cung cấp nhiều thông tin cá nhân quan trọng, bao gồm số căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, và mã xác minh gửi qua tin nhắn điện thoại. Đây đều là những dữ liệu có thể bị kẻ gian lợi dụng để tìm cách truy cập tài khoản hoặc thực hiện giao dịch trái phép.

Sau khi hoàn tất các thao tác, Wang bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người phụ nữ mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra tài khoản và phát hiện khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá 1,1 triệu NDT (khoảng 3,85 tỷ đồng) không còn hiển thị như trước.

Việc số tiền gửi tiết kiệm đột nhiên biến mất khiến Wang vô cùng hoảng loạn, lo rằng thành quả tích lũy trong thời gian dài đã bị lấy đi chỉ sau một lần nhấp vào đường link. Không biết phải xử lý thế nào, Wang nhanh chóng liên hệ cảnh sát để trình báo sự việc.

Ngay khi nắm được tình hình, cảnh sát Li Chongjun lập tức hướng dẫn Wang liên hệ với ngân hàng để báo mất thẻ, yêu cầu phong tỏa tài khoản và tạm dừng các giao dịch có nguy cơ gây thất thoát tiền.

Cảnh sát đến nhà Wang làm việc

Cảnh sát cũng yêu cầu Wang giữ bình tĩnh, không tiếp tục thao tác theo bất kỳ hướng dẫn nào đáng ngờ. Sau cuộc gọi, Li Chongjun nhanh chóng cùng các đồng nghiệp lên đường đến nhà Wang. Trên đường đi, lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với trung tâm chống lừa đảo của cơ quan công an thành phố để khởi động quy trình ngăn chặn giao dịch khẩn cấp.

Trong khi cảnh sát di chuyển đến hiện trường, Wang làm theo hướng dẫn, gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để yêu cầu khóa và phong tỏa tài khoản tạm thời. Việc triển khai đồng thời các biện pháp từ phía ngân hàng và cơ quan công an giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian tiếp tục truy cập hoặc chuyển tiền khỏi tài khoản.

Vài phút sau, Li Chongjun có mặt tại nhà Wang và phối hợp kiểm tra tình trạng tài khoản. Qua xác minh với bộ phận quản lý hệ thống của ngân hàng, lực lượng chức năng xác nhận khoản tiền gửi có kỳ hạn trị giá 1,1 triệu NDT (khoảng 3,85 tỷ đồng) chưa bị chuyển đi. Việc yêu cầu phong tỏa được thực hiện kịp thời đã giúp bảo vệ số tiền trong tài khoản.

Tuy nhiên, để chắc chắn không có sai sót, cảnh sát tiếp tục đưa Wang đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để kiểm tra trực tiếp tại quầy. Sau khi đối chiếu thông tin trên hệ thống, nhân viên ngân hàng xác nhận tài khoản đã được phong tỏa an toàn, không ghi nhận giao dịch chuyển tiền ra ngoài và toàn bộ khoản tiền gửi vẫn được giữ nguyên.

Chỉ đến khi nghe nhân viên ngân hàng khẳng định số tiền tiết kiệm không bị thất thoát, Wang mới dám thở phào.

May mắn, khoản tiền gửi của Wang vẫn chưa bị kẻ lừa đảo lấy mất

Vụ việc là lời cảnh báo về những đường link giả mạo thông báo của cơ quan nhà nước được chia sẻ qua các nhóm trò chuyện. Những nội dung liên quan đến chính sách trợ cấp, quyền lợi cá nhân hoặc các thông báo có tính khẩn cấp có thể khiến người nhận mất cảnh giác và truy cập vào trang web không đáng tin cậy.

Đáng chú ý, việc khoản tiền gửi có kỳ hạn không còn hiển thị trên ứng dụng ngân hàng chưa đồng nghĩa số tiền đã bị chuyển đi hoặc mất hoàn toàn. Khi gặp tình huống tương tự, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua số điện thoại chính thức, yêu cầu kiểm tra giao dịch và áp dụng biện pháp khóa tài khoản khi cần thiết; đồng thời trình báo cơ quan công an nếu nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Trường hợp của Wang cho thấy tốc độ phản ứng có thể đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tiền tiết kiệm. Việc không tiếp tục làm theo hướng dẫn đáng ngờ, chủ động liên hệ ngân hàng và báo cảnh sát ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường đã giúp người phụ nữ bảo toàn khoản tiền 1,1 triệu NDT (khoảng 3,85 tỷ đồng).

(Nguồn: cnhubei.com)