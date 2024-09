Gửi nhầm ảnh vào nhóm chung, cô giáo mầm non bị phụ huynh yêu cầu giải thích vì 1 chi tiết: Hiệu trưởng phải xin lỗi

Con gái của Tiểu Lệ (Trung Quốc) năm nay 4 tuổi, mới bắt đầu đi học mẫu giáo. Tiểu Lệ vô cùng yêu thương con gái. Cô thường xuyên lo lắng bé có hoà nhập tốt với môi trường lớp học hay không. Cũng vì thế, cô ghim nhóm chat của lớp mẫu giáo lên đầu, để có thể cập nhật chuyện đi học của con gái sớm nhất mỗi ngày.

Như thường lệ, một hôm cô giáo gửi ảnh chụp các em học sinh đang ngủ vào nhóm chat chung. Có lẽ do nhận thấy có gì đó không đúng, cô giáo đã vội thu hồi tin nhắn chỉ chưa đầy 2 phút sau khi gửi ảnh vào nhóm chat.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã xem được bức ảnh này. Có người còn chụp màn hình tấm ảnh. Khi Tiểu Lệ xem ảnh, cô nhận thấy các bé trai và bé gái không ngủ ở khu vực riêng biệt mà nằm chung với nhau.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì trong bức ảnh giáo viên gửi vào nhóm chat, bé trai và bé gái không được tách riêng khu vực ngủ

Bức ảnh này không chỉ khiến Tiểu Lệ phẫn nộ mà nhiều phụ huynh khác cũng phản ứng mạnh mẽ. Dù là buổi trưa nhưng nhóm chat của lớp đã bùng nổ tin nhắn. Nhiều phụ huynh yêu cầu giáo viên phải lập tức giải thích.

Trước phản ứng của phụ huynh, đầu tiên giáo viên lên tiếng xin lỗi cả học sinh và người nhà các em. Cô giải thích tình huống này là do gần đầy trường mẫu giáo thiếu giáo viên. Do đó, vào giờ ngủ trưa, bé trai và bé gái tạm thời được bố trí ngủ gần nhau để các cô tiện chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các con.

Một ngày sau, hiệu trưởng tiếp tục lên tiếng giải thích rằng trường đang tích cực tuyển mới giáo viên. Các bé trai và bé gái sẽ được tách ra khu vực ngủ riêng sau khi đội ngũ giáo viên tìm được người phù hợp Sau khi nghe hiệu trưởng trình bày, các bậc phụ huynh mới bình tĩnh lại và không còn lên tiếng phản đối.

Tạo sao nên tách bé trai và bé gái ngủ riêng ở trường mẫu giáo?

Tình trạng bé trai và bé gái ngủ chung tồn tại ở nhiều trường học. Nhiều phụ huynh cho rằng, chỉ trong giờ ngủ trưa ngắn ngủi, liệu có cần thiết phải tách riêng khu vực ngủ của bé trai và bé gái? Đặc biệt khi các con mới chỉ học lớp mầm non, tức bé chưa có nhiều kiến thức về phân biệt giới tính thì việc tách riêng khu vực ngủ có cần thiết?

Chỉ trong thời gian ngủ trưa ngắn ngủi, liệu việc tách riêng bé trai và bé gái có cần thiết? (Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là một số mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu để các bé trai, bé gái ngủ chung:

- Ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức về giới tính

Trẻ ở trường mẫu giáo tuy còn nhỏ nhưng 4 – 7 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ hình thành nhận thức về giới. Nếu bé trai và bé gái được phép ngủ trưa cùng nhau trong thời gian dài thì có thể khiến trẻ nhầm lẫn trong nhận thức về giới.

Trẻ em có thể nghĩ rằng không có sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ. Điều này gây bất lợi cho sự phát triển các khái niệm giới tính lành mạnh trong tương lai của chúng. Nhận thức đúng đắn về giới giúp trẻ hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai giới, từ đó học cách tôn trọng người khác giới và tự bảo vệ bản thân trước bất kỳ sự xâm phạm.

- Nguy cơ hình thành bóng ma tâm lý

Trẻ mẫu giáo có thể không cảm thấy bất thường về giấc ngủ trưa chung vào thời điểm chúng còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên, trẻ có thể cảm thấy đau khổ về tâm lý khi nhớ lại trải nghiệm này.

Đặc biệt khi các em bước vào giai đoạn tuổi dậy thì và sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ ngày càng rõ ràng, trải nghiệm này có thể trở thành gánh nặng tâm lý và thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các cá nhân sau này.