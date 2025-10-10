Gửi 70 tỷ đồng vào ngân hàng, 5 năm sau chỉ còn vỏn vẹn 125.000 đồng: Cảnh sát tuyên bố "ngân hàng vô tội", người đàn ông mất trắng

Năm 2015, tại một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một người đàn ông trung niên bất ngờ gào khóc, đập bàn chất vấn nhân viên:

“Tôi gửi 19 triệu tệ (khoảng 70 tỷ đồng) ở đây, sao giờ trong tài khoản chỉ còn 34 tệ (125.000 đồng)? Đây chẳng khác nào ăn cướp giữa ban ngày! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cảnh tượng hỗn loạn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoang mang. Nhưng điều kỳ lạ là phía ngân hàng vẫn bình thản, khẳng định họ “không hề làm sai quy định”. Từ vụ tranh cãi đó, công an rồi tòa án đều lần lượt vào cuộc, song kết quả cuối cùng lại khiến ai nấy chết lặng: 19 triệu tệ thật sự “bốc hơi” vĩnh viễn.

Đằng sau vụ việc là một câu chuyện đau đớn về lòng tin, tiền bạc và tình thân.

Số tiền tiết kiệm "bốc hơi"

Người đàn ông ấy là ông Hồ, một doanh nhân. Năm 2010, ông quyết định sang nước ngoài mở rộng kinh doanh nên gửi toàn bộ 19 triệu tệ (tương đương hơn 70 tỷ đồng) vào ngân hàng, vừa để an toàn, vừa để hưởng lãi suất định kỳ.

Đến khi kỳ hạn 5 năm kết thúc, ông trở về, háo hức tới ngân hàng rút tiền để đầu tư tiếp. Nhưng khi kiểm tra tài khoản, màn hình hiển thị số dư chỉ còn… 34 tệ (khoảng 125.000 đồng).

Ông Hồ

Choáng váng, ông Hồ lập tức nghi ngờ ngân hàng chiếm đoạt tiền và gay gắt chất vấn giám đốc chi nhánh. Thế nhưng người này lại lạnh lùng đáp:

“Ngân hàng chúng tôi không hề động vào số tiền đó. Mời ông bình tĩnh.”

Không thể chấp nhận lời giải thích, ông Hồ quyết định trình báo công an.

Khi công an vào cuộc, ngân hàng xuất trình toàn bộ chứng từ giao dịch, cho thấy số tiền 19 triệu tệ đã được rút dần trong nhiều năm để “đầu tư, mua cổ phiếu”. Tất cả đều có chữ ký và mật khẩu hợp lệ.

Tuy nhiên, ông Hồ khẳng định mình chưa từng rút tiền vì suốt thời gian đó ông ở nước ngoài, có vé máy bay và hộ chiếu chứng minh rõ ràng.

Vậy ai là người rút tiền?

Khi kiểm tra kỹ hồ sơ, cảnh sát phát hiện tài khoản đứng tên vợ ông Hồ - bà Vương. Từ đây, hướng điều tra chuyển sang người thân trong gia đình. Bà Vương ban đầu cũng phủ nhận, cho đến khi nhớ ra một chi tiết khiến bà tái mặt:

“Không lẽ là… em trai tôi?”

“Anh rể có tiền, tôi tiêu một chút thì sao!”

Người em trai của bà Vương tên là Vương Dương, trùng hợp thay - anh ta chính là nhân viên của ngân hàng nơi ông Hồ gửi tiền.

Năm 2010, khi biết anh rể định gửi tiền lớn, Vương Dương ra sức thuyết phục gửi tại chi nhánh của mình, cam đoan “hoàn toàn an toàn”. Ông Hồ do nể vợ và tin tưởng người nhà nên đồng ý. Không ngờ, chính sự tin tưởng đó lại mở đường cho bi kịch.

Sau khi ông Hồ ra nước ngoài, bà Vương trong một lần tiện miệng đã tiết lộ mật khẩu tài khoản cho em trai. Ban đầu, Vương Dương chỉ rút một phần tiền để “đầu tư kiếm lời”, nhưng sau vài lần thua lỗ, anh ta liều lĩnh rút thêm, rồi thêm nữa… cuối cùng nướng sạch 19 triệu tệ vào thị trường chứng khoán.

Khi bị bắt, Vương Dương vẫn ngạo mạn nói với anh rể: “Chẳng phải anh có tiền sao? Tôi chỉ tiêu chút đỉnh, có gì to tát mà phải báo công an!”

Lời nói ấy khiến ông Hồ run lên vì tức giận, còn bà Vương thì không ngừng khóc, day dứt vì một phút nhẹ dạ đã hại chồng, hại cả gia đình.

Tòa án sau đó tuyên Vương Dương phạm tội trộm cắp, lĩnh án tù giam, buộc bồi thường 19 triệu tệ cùng 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) tổn thất tinh thần cho ông Hồ. Nhưng tất nhiên, tiền đã mất trắng, Vương Dương không còn khả năng hoàn trả.

Ông Hồ trắng tay, cuộc hôn nhân của vợ chồng ông cũng rạn nứt nghiêm trọng. Dù đau đớn, ông vẫn khởi kiện ngân hàng với lý do “thiếu giám sát, để nhân viên lợi dụng kẽ hở”.

Tuy nhiên, tòa án hai cấp đều bác đơn. Căn cứ theo quy định thẻ ghi nợ, chỉ cần mật khẩu đúng, giao dịch được xem là hợp pháp – ngân hàng không có lỗi trong vụ việc này.

Sau nhiều năm kiện tụng, ông Hồ đành chấp nhận sự thật: 19 triệu tệ coi như mất sạch. Ông quay lại làm ăn từ đầu, còn người em vợ thì phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.

Câu chuyện của ông Hồ là hồi chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai: Mật khẩu tài khoản là tuyến phòng thủ cuối cùng, dù là người thân cũng tuyệt đối không nên tiết lộ. Cùng với đó, đối với các khoản tiền lớn, cần kiểm tra định kỳ, cập nhật giao dịch thường xuyên để tránh rủi ro.

Nguồn: Sohu