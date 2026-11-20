Rockstar chưa từng công bố ngân sách của GTA VI. Nhưng chỉ riêng tiền lương ghi trong hồ sơ tài chính của một studio tại Anh đã vào khoảng 2,1 tỷ USD. Phía sau tựa game này còn có kỷ lục Guinness, một hacker 17 tuổi và cơn sốt doanh thu ngày ra mắt.

Ngày 19/11/2026, Rockstar Games chính thức phát hành Grand Theft Auto VI trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S, sau hơn một thập kỷ người chơi chờ đợi kể từ GTA V. Bối cảnh của game là bang hư cấu Leonida, lấy cảm hứng từ Florida, cùng thành phố Vice City quen thuộc.

Tuy vậy, câu chuyện của GTA VI không chỉ nằm trong game. Từ chi phí sản xuất, những kỷ lục lập được trước ngày phát hành đến các biến cố hậu trường, dưới đây là 10 sự thật có thể bạn chưa biết.

1. Tựa game tốn tiền nhất lịch sử, ngân sách hơn 1 tỷ USD

Theo Business Insider, chi phí làm GTA VI ước tính từ 1 đến 1,5 tỷ USD. Nếu đúng, đây có thể là trò chơi điện tử đắt đỏ nhất từng được sản xuất. Điều đáng chú ý là các con số này đều do giới phân tích đưa ra, vì Take-Two chưa công bố ngân sách GTA VI và đã nhắc lại điều đó qua nhiều cuộc họp báo cáo tài chính.

So với các tựa game khác, khoảng cách rất lớn. GTA V ra mắt năm 2013 với ngân sách ước tính 265 triệu USD, đã gồm cả phát triển lẫn quảng bá toàn cầu. Marvel’s Spider-Man 2, một trong những game đắt nhất gần đây, có ngân sách 385 triệu USD.

2. Người hâm mộ tự “soi” sổ sách của Rockstar

Cuối tháng 3/2026, một người hâm mộ phân tích hồ sơ tài chính của Rockstar Games UK Limited (tên pháp lý của Rockstar North) trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp của Anh. Kết quả cho thấy studio này đã chi khoảng 1,6 tỷ bảng, tương đương 2,1 tỷ USD, cho lương nhân viên từ 2019 đến 2025. Cùng hồ sơ ghi nhận số nhân sự trung bình mỗi tháng là 1.744 người, tăng từ 1.658 người một năm trước đó.

Dù vậy, con số này cần được hiểu đúng. GTA VI không phải dự án duy nhất của Rockstar, nên một phần tiền lương nhiều khả năng dành cho các game khác. Cả Rockstar lẫn Take-Two đều chưa xác nhận con số này gắn riêng với GTA VI.

3. Trailer bị lộ vẫn lập kỷ lục Guinness

Trailer đầu tiên của GTA VI đạt 90.421.491 lượt xem trong 24 giờ tính đến ngày 05/12/2023, trở thành video không phải âm nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ. Thành tích càng ấn tượng vì trailer phải phát hành sớm hơn kế hoạch do bị rò rỉ vài giờ trước đó.

Kỷ lục cũ thuộc về video của MrBeast với 59,4 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu. Theo Guinness, đoạn trailer dài chưa đến hai phút này lập tổng cộng ba kỷ lục trên YouTube.

4. Nữ chính đầu tiên và bài hát năm 1989

Nhạc nền trailer là “Love Is a Long Road” của Tom Petty, ca khúc năm 1989 thuộc album Full Moon Fever. Trailer giới thiệu cặp nhân vật chính Lucia và Jason với chuyện tình kiểu Bonnie và Clyde, trong đó Lucia là nhân vật chính nữ đầu tiên của loạt game.

GTA 1, GTA 2 và GTA Online từng cho người chơi chọn nhân vật nữ, nhưng đó là nhân vật tùy chọn hoặc không có lời thoại, không ai giữ vai trò cốt truyện như Lucia trong GTA VI.

5. Gameplay ra mắt trên Netflix trước YouTube

Thay vì tung trailer thứ ba, Rockstar chọn một nền tảng không ai ngờ tới. Ngày 27/08/2026, hãng phát “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” trên Netflix, toàn bộ cảnh quay được ghi trực tiếp từ PlayStation 5. Người dùng Netflix được xem độc quyền sớm 6 tiếng trước khi video lên kênh YouTube của Rockstar.

6. Vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử game

Vụ rò rỉ ngày 18/09/2022 được coi là một trong những vụ lớn nhất lịch sử trò chơi điện tử. Thủ phạm là Arion Kurtaj, khi đó 17 tuổi, đến từ Oxfordshire (Anh). Kurtaj thực hiện vụ xâm nhập chỉ bằng điều khiển Amazon Fire TV Stick, một chiếc điện thoại và TV trong khách sạn.

Kurtaj đã lấy khoảng 90 đoạn clip, tổng cộng gần một giờ gameplay của bản game chưa hoàn thiện. Ngày 16/11/2026, chỉ ba ngày trước khi game phát hành, Kurtaj nhận tội tại tòa Woolwich Crown Court ở London. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 23/11/2026.

7. Hai lần hoãn và một lời xin lỗi hiếm hoi

GTA VI lùi lịch hai lần, đầu tiên từ mục tiêu năm 2025, sau đó từ ngày 26/05/2026, trước khi chốt ngày 19/11/2026. Khi công bố ngày phát hành cuối cùng, Rockstar còn gửi lời xin lỗi trực tiếp tới người hâm mộ, một động thái hiếm thấy ở hãng này.

8. Giá 80 USD, bản “hộp” không có đĩa

Bản Standard có giá 79,99 USD và bản Ultimate 99,99 USD. Mức giá này cao hơn mốc 69,99 USD phổ biến của game console thế hệ hiện tại, nhưng thấp hơn mức 100 USD từng bị đồn đoán. Bản vật lý chỉ chứa mã tải game, không có đĩa.

9. “Ngày nghỉ ốm tỷ đô”

Theo trang IBTimes, nhà kinh tế José García Montalvo ước tính khoảng 1,5 triệu người Mỹ nghỉ làm vào ngày GTA VI ra mắt, khiến nền kinh tế mất khoảng 1 tỷ USD sản lượng trong một ngày. Đây chỉ là dự báo. Con số 1 tỷ USD là ước tính của Montalvo, không phải dự báo chính thức của chính phủ, còn con số 1,5 triệu người kém vững chắc hơn.

10. Doanh thu ước tính gấp đôi kỷ lục của GTA V

Theo hãng dữ liệu Sensor Tower, GTA VI bán được khoảng 19,1 triệu bản, tương đương khoảng 1,84 tỷ USD, tính đến sáng ngày phát hành 19/11/2026. Bản cập nhật buổi tối nâng ước tính lên 24,58 triệu bản và 2,36 tỷ USD.

Ngay cả mốc thấp hơn cũng đã gấp đôi con số 815,7 triệu USD GTA V thu trong 24 giờ đầu năm 2013, vốn vẫn được Guinness ghi nhận là ngày doanh thu cao nhất của một trò chơi điện tử. Khoảng 75% doanh số đến từ PlayStation. Cần lưu ý rằng đây là số ước tính của bên thứ ba và đã bao gồm nhiều tháng đặt trước.

Nếu đặt hai con số ước tính cạnh nhau, doanh thu ngày đầu của GTA VI đã ngang hoặc vượt ngân sách mà giới phân tích đưa ra. Tuy vậy, doanh thu này chưa trừ phí nền tảng và chi phí phát hành, còn ngân sách thật vẫn là ẩn số. Câu trả lời rõ ràng hơn sẽ nằm ở báo cáo tài chính chính thức tiếp theo của Take-Two.