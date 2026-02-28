"GS Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thành phẩm khiến dân mạng rần rần muốn đem đi triển lãm

Mới đây, "Giáo sư Cù Trọng Xoay" - biệt danh quen thuộc của MC Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ hình ảnh mình nằm trên sofa làm mẫu cho con gái vẽ tranh. Anh hài hước viết: "Các nhà Giáo dục Trẻ em trên thế giới luôn khuyến khích cha mẹ làm mẫu cho con cái mình. OK, gì chứ làm mẫu thì mình làm được. Vừa được nằm yên một lúc, vừa có một kiệt tác lưu lại, ngại gì mà không làm cơ chứ".

(Ảnh: FBNV)

Trong ảnh, nam MC nằm nghiêng rất "chuyên nghiệp", còn cô con gái nhỏ của anh ngồi chăm chú bên bàn, tập trung từng nét bút. Thành phẩm sau đó được chính chủ đăng kèm là một bức chân dung với mái tóc, cặp kính và dáng nằm quen thuộc, được tái hiện theo trí tưởng tượng rất riêng của con. Có thể độ giống không đạt chuẩn "tả thực", nhưng thần thái thì... không lẫn vào đâu được.

(Ảnh: FBNV)

Bài đăng sau đó thu hút gần 10 nghìn lượt tương tác, bên dưới bài đăng là hàng trăm bình luận hài hước. Có người hỏi vui: "Khi nào bức này được đem ra đấu giá vậy bác?". Người khác nhận xét: "Đẹp và rất có hồn, xứng đáng treo phòng khách luôn ạ". Một tài khoản còn đùa rằng: "Dáng hoạ sỹ và thế người mẫu đúng chuẩn mỹ thuật Yết Kiêu rồi đấy. Làm triển lãm được rồi các nghệ sỹ ơi". Trong khi đó, không ít người lại để ý đến cô bé với lời khen: "Dáng của họa sĩ ngồi vẽ yêu nhỉ".

"Giáo sư Cù Trọng Xoay" là biệt danh gắn liền với MC Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1981), gương mặt đa tài của truyền hình Việt Nam. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình hài Hỏi Xoáy Đáp Xoay với lối đối đáp thông minh, giàu tính châm biếm. Giai đoạn 2021-2026, anh đảm nhận vai trò MC của Ai Là Triệu Phú, đồng thời là biên kịch quen thuộc của Táo Quân. Hiện anh giữ vị trí Giám đốc Sáng tạo tại FPT Software.

MC Đinh Tiến Dũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Song song với công việc dẫn chương trình và quản lý sáng tạo, Đinh Tiến Dũng còn là cây bút đứng sau nhiều format giải trí nổi bật của VTV như Thư Giãn Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối tuần,... Anh cũng từng tham gia gameshow Cặp Đôi Hoàn Hảo trên VTV3, lọt vào top 4 và nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả.

Ở đời sống riêng, anh có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Hồng Nga (sinh năm 1986). Hai người gắn bó gần 3 năm trước khi kết hôn vào năm 2012. Hồng Nga từng công tác tại VTV và là MC quen thuộc của chương trình Nghĩ Mở Nói Thẳng trên VTV2. Hiện cặp đôi có một con trai và một con gái, duy trì cuộc sống gia đình kín tiến.