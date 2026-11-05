Greenland phê chuẩn thỏa thuận của Tổng thống Trump

Ngày 3/11, quốc hội Greenland đã phê chuẩn thỏa thuận an ninh đạt được với Mỹ và Đan Mạch.

Một góc Greenland.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu đe dọa sáp nhập Greenland vào năm ngoái, tuyên bố Mỹ cần vùng đất này "vì mục đích an ninh quốc gia" và vì các khoáng sản đất hiếm ở đó.

Những lời phát biểu đó đã gây phẫn nộ ở Đan Mạch và khiến các thành viên NATO châu Âu đoàn kết ủng hộ Đan Mạch.

Cuộc tranh chấp cuối cùng đã dẫn đến một thỏa thuận được Mỹ, Đan Mạch và Greenland công bố vào tháng 9/2026.

Ông Trump khi đó nói, thỏa thuận này sẽ trao cho Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh của vùng lãnh thổ Bắc Cực.

Được đa số các nhà lập pháp ở Greenland ủng hộ, thỏa thuận này quy định việc mở rộng vai trò của quân đội Mỹ trên hòn đảo, mở đường cho hai căn cứ quân sự mới, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" của Mỹ.

Thỏa thuận đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Ngoại trưởng Greenland Mute Egede mô tả việc phê chuẩn là một bước tiến quan trọng đối với hòn đảo này.

Tuy nhiên, Pele Broberg - người đứng đầu đảng đối lập Naleraq, tuyên bố Greenland không thu được lợi ích kinh tế nào từ thỏa thuận này.

Hôm 3/11, ông Trump nói với Fox News, châu Âu đã tặng cho Mỹ "món quà vĩ đại nhất mà chúng ta từng nhận được", ám chỉ đến Greenland và thỏa thuận quân sự.

Dự kiến thỏa thuận an ninh với Greenland và Mỹ sẽ được đọc (thảo luận) lần đầu tại quốc hội Đan Mạch vào ngày 11/11, tiếp theo là lần đọc thứ hai và cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 19/11.

Theo RT



