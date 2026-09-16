Grab vừa chi 1,49 tỷ USD thâu tóm một công ty tài chính: Tham vọng vượt xa một hãng gọi xe thông thường

Việc mua lại sẽ củng cố hoạt động kinh doanh tài chính của tập đoàn gọi xe và nâng cao các mục tiêu năm 2028.

Mới đây, tập đoàn gọi xe Grab cho biết đã đạt thỏa thuận mua 60% cổ phần của Atome Financial, công ty cung cấp dịch vụ tài chính mua trước, trả sau (Buy now pay later - BNPL) có trụ sở tại Singapore, với giá 1,49 tỷ USD. Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của Grab tại Đông Nam Á.

Theo Grab, giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý 3/2027, qua đó kết hợp các sản phẩm tài chính của Atome, gồm BNPL, cho vay tiền mặt tiêu dùng, thẻ BNPL và các khoản vay kỹ thuật số, với mảng dịch vụ tài chính hiện có của Grab. Thương vụ được kỳ vọng tạo ra một nền tảng tài chính tiêu dùng quy mô lớn hơn trong khu vực.

Atome hiện hoạt động tại Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan, với tổng cộng 25 triệu người dùng đã thực hiện giao dịch. Việc mua lại sẽ giúp Grab tiếp cận nền tảng cho vay tiêu dùng quy mô lớn của Atome, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động tài chính trên toàn khu vực.

Atome nhận được sự hậu thuẫn của nhiều tổ chức tài chính lớn, trong đó có Standard Chartered, HSBC và DBS Bank. Công ty là một phần của Advance Intelligence Group, một trong những startup công nghệ độc lập lớn tại Singapore và được SoftBank Vision Fund 2 đầu tư.

Alex Hungate, Giám đốc điều hành Grab, cho biết Atome đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động thẩm định các khoản vay kỹ thuật số cho hàng triệu người dùng trong khu vực, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị rủi ro. Theo ông, năng lực này sẽ giúp Grab mở rộng quy mô và củng cố hệ sinh thái dịch vụ tài chính của tập đoàn.

Ông Hungate cho rằng việc kết hợp hai nền tảng sẽ giúp Grab và Atome tận dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách có trách nhiệm, đặc biệt đối với nhóm người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ ngân hàng tại Đông Nam Á.

Trong một cuộc họp trực tuyến, ông Hungate cho biết người dùng giao dịch qua ứng dụng cho vay kỹ thuật số của Grab hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng số người dùng giao dịch hàng năm. Theo ông, việc kết hợp với Atome có thể giúp tỷ lệ thâm nhập thị trường tăng lên 10% theo thời gian, qua đó tạo cơ hội tăng gấp đôi doanh thu nhờ các hiệu ứng cộng hưởng.

Jefferson Chen, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Advance Intelligence Group và Giám đốc điều hành Atome, cho biết sự kết hợp giữa hệ sinh thái của Grab và hạ tầng cho vay dựa trên AI của Atome sẽ giúp hai bên tiếp cận thêm hàng triệu khách hàng tại Đông Nam Á. Ông cho rằng mô hình hợp tác này có thể góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tài chính trong khu vực.

Grab kỳ vọng Atome cùng các hoạt động còn lại trong mảng dịch vụ tài chính sẽ tạo ra EBITDA điều chỉnh 500 triệu USD vào năm 2028, với tổng dư nợ cho vay gộp của hai bên vượt 6 tỷ USD.

Cùng với thương vụ, Grab cũng nâng mục tiêu kinh doanh cho năm 2028. Tập đoàn dự báo EBITDA điều chỉnh đạt 1,7 tỷ USD, trong khi doanh thu toàn tập đoàn được kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) trên 30% trong giai đoạn 2025-2028.

Theo thỏa thuận, Grab sẽ mua 40% cổ phần còn lại của Atome từ Advance Intelligence Group và các bên bán khác khoảng hai năm sau khi giao dịch mua 60% cổ phần ban đầu hoàn tất. Grab cho biết thương vụ định giá Atome trong khoảng 2-4,5 tỷ USD.

Theo Nikkei Asia