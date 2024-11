Google nói gì về vụ 3 người tử vong vì đi theo Google Maps?

Theo The Economic Times, vụ việc xảy ra khi nhóm người đang di chuyển từ Gurugram đến Bareilly vào ban đêm ngày 23/11. Cây cầu mà họ đi qua đã bị hư hỏng nặng do lũ lụt vài tháng trước, và công ty xây dựng mới chỉ bắt đầu khôi phục. Do thiếu biển cảnh báo, chiếc xe đã lao xuống điểm cuối chưa hoàn thiện của cây cầu, khiến cả ba người trên xe thiệt mạng.

Dữ liệu từ điện thoại di động cho thấy nhóm nạn nhân đã sử dụng Google Maps để dẫn đường cho đến khi tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ 3 người tử vong vì đi theo chỉ dẫn của Google Maps.

Gia đình các nạn nhân đã chỉ trích mạnh mẽ sự thiếu an toàn tại khu vực cầu và yêu cầu trách nhiệm từ các bên liên quan. Anh rể của một trong các nạn nhân, ông Pramod Kumar, phát biểu: "Con đường đáng lẽ phải bị chặn lại, nhưng không phải vậy. Bản đồ không nên hiển thị cây cầu như đã hoàn thiện".

Vụ việc làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các bên liên quan. Sự bất cẩn của công ty xây dựng, khi không đặt biển cảnh báo hoặc chặn đường, được cho là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu Google có phải chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin không chính xác trên bản đồ?

Theo tờ Futurism, trước thảm kịch này, một phát ngôn viên của Google gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cho biết công ty đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra. Phát ngôn viên này nhấn mạnh:

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hỗ trợ điều tra vấn đề này".

Vụ tai nạn này là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng khi sử dụng các ứng dụng dẫn đường, đặc biệt tại những khu vực có cơ sở hạ tầng đang sửa chữa hoặc thiếu an toàn. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu về việc cập nhật chính xác thông tin trên các nền tảng bản đồ trực tuyến để tránh những thảm họa tương tự.