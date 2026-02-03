Google Maps là một dịch vụ bản đồ trực tuyến được cung cấp bởi Google, cho phép người xem dùng bản đồ, thông tin liên quan đến địa điểm trên toàn thế giời, bao gồm cả ảnh vệ tinh và địa hình.

Bên cạnh đó, ứng dụng này cũng cung cấp các tính năng hữu ích khác như tìm đường đi, định vị vị trí hiện tại, tính toán khoảng cách giữa các địa điểm, xem lưu lượng giao thông, đưa ra các gợi ý địa điểm ăn uống, mua sắm,... xung quanh vị trí của người dùng. ﻿

Cách cải thiện độ chính xác của Google Maps

Google Maps xác định vị trí của bạn bằng cách kết hợp nhiều công nghệ khác nhau.

Đầu tiên là GPS tích hợp, truyền trực tiếp dữ liệu vị trí chính xác nhất khi ở ngoài trời. Khi tín hiệu GPS yếu, ví dụ như trong nhà hay khu vực đông dân cư, ứng dụng sẽ ước tính vị trí dựa trên khoảng cách đến các tháp phát sóng di động gần nhất. Phương pháp này tiện lợi nhưng độ chính xác thấp hơn GPS.

Ngoài ra, thông tin vị trí gần đúng từ các mạng Wi-Fi lân cận cũng có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của định vị dựa trên mạng di động

1. Bật Chế độ độ chính xác cao

Chế độ "Độ chính xác cao" sử dụng kết hợp GPS, Wi-Fi và mạng di động để cung cấp dữ liệu vị trí chính xác nhất có thể. Mặc dù chế độ này có thể tiêu tốn pin nhiều hơn một chút so với các chế độ khác, nhưng lợi ích từ việc cải thiện đáng kể độ chính xác của định vị thường vượt trội hơn so với mức tiêu hao pin không đáng kể. Để bật chế độ "Độ chính xác cao", bạn hãy làm theo các bước sau:

﻿Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.

﻿Bước 2: Tìm và chọn mục Vị trí.

﻿Bước ﻿ 3 : Tìm tùy chọn Chế độ hoặc Chế độ Vị trí (tùy thuộc vào thiết bị của bạn) và Chọn Độ chính xác cao .

2. Hiệu chỉnh la bàn của thiết bị

Một la bàn chưa được hiệu chỉnh có thể dẫn đến dữ liệu hướng không chính xác, gây ra sai lệch trong trải nghiệm định vị của bạn. Việc hiệu chỉnh la bàn đảm bảo cung cấp thông tin hướng chính xác hơn, giúp Google Maps hoạt động tối ưu. Để hiệu chỉnh la bàn, bạn hãy thực hiện các bước sau:

﻿Bước 1: Mở ứng dụng Google Maps .

﻿Bước 2: Chạm vào biểu tượng chấm xanh đại diện cho vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.

﻿Bước ﻿ 3 : Từ menu xuất hiện, chọn tùy chọn Hiệu chỉnh la bàn.

﻿Bước 4: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hiệu chỉnh la bàn. Thông thường, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển điện thoại theo hình số 8 cho đến khi quá trình hiệu chỉnh hoàn tất.

Bằng cách thực hiện hai bước này, bạn có thể đảm bảo rằng Google Maps sẽ hoạt động ở hiệu suất tối ưu, cung cấp dữ liệu vị trí và hướng chính xác nhất có thể, mang lại trải nghiệm định vị tốt nhất cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện một số điều chỉnh khác để cải thiện độ chính xác của Google Maps:

Bản đồ ngoại tuyến : Bạn có thể tải xuống bản đồ của các khu vực cụ thể để sử dụng khi không có kết nối internet. Tuy nhiên, các tính năng như cập nhật giao thông và tính toán lại lộ trình sẽ không khả dụng. Tính năng này hữu ích khi đi đến những nơi có kết nối internet hạn chế hoặc không ổn định.

Hỗ trợ Camera : Khi sử dụng chức năng "Chế độ xem Trực tiếp" với thực tế tăng cường, Google Maps có thể yêu cầu bạn hướng camera điện thoại vào các tòa nhà và địa điểm xung quanh. Ứng dụng sẽ nhận dạng chúng để xác định vị trí của bạn chính xác hơn.

Cập nhật Google Maps lên phiên bản mới nhất để tận dụng các tính năng mới và sửa chữa lỗi định vị, nếu có bản cập nhật mới, nên cập nhật ngay lập tức.