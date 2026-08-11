Google Maps có tính năng mới mà rất nhiều người đang cần

Không chỉ dừng lại ở chức năng chỉ đường truyền thống, bản cập nhật mới nhất của Google Maps đã chính thức biến ứng dụng này thành một trợ lý hữu ích nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Mới đây, Google đã công bố loạt tính năng mới cho Ask Maps, công cụ hội thoại tích hợp trí tuệ nhân tạo bên trong Google Maps. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi về địa điểm hay tuyến đường, thông qua công cụ Ask Maps , giờ đây bạn có thể tự động hóa mọi lịch trình từ ăn uống, giải trí đến lưu trú một cách vô cùng liền mạch.

Thay vì phải thao tác qua hàng loạt bộ lọc tìm kiếm phức tạp, người dùng hiện có thể đưa ra những yêu cầu dài và chi tiết cho Ask Maps bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, khi bạn yêu cầu tìm một quán bán bánh mì nướng bơ và latte sữa yến mạch trên đường từ công ty về nhà, AI sẽ ngay lập tức đối chiếu vị trí, giờ mở cửa và sở thích cá nhân để đưa ra gợi ý. Hệ thống thậm chí có thể tự động thêm món vào giỏ hàng và hỗ trợ thanh toán thông qua các đối tác như Square hay Toast.

Tương tự với việc tìm kiếm khách sạn hay các sự kiện giải trí, Ask Maps sẽ phân tích các tiêu chí đa dạng như mức giá, phong cách nghệ thuật, khoảng cách đến phòng gym hay nơi hội nghị. Sau khi lọc ra những lựa chọn tối ưu nhất theo thời gian thực, hệ thống sẽ cung cấp đường dẫn để người dùng nhanh chóng chốt phòng hoặc mua vé tham dự các buổi hòa nhạc ngay gần đó.

Một bước tiến mang tính đột phá khác là việc Google tích hợp Personal Intelligence vào hệ thống bản đồ. Khi được cấp quyền kết nối với Gmail , Ask Maps có khả năng thấu hiểu sâu sắc bối cảnh cá nhân của bạn. Chỉ với một câu hỏi đơn giản như gợi ý điểm ăn uống gần khách sạn trước giờ bay, AI sẽ tự động trích xuất thông tin chuyến đi từ email để đưa ra lịch trình phù hợp nhất mà không cần bạn phải nhập lại bất kỳ dữ liệu nào.

Đi kèm với đó là khả năng ghi nhớ hội thoại xuyên suốt. Trợ lý ảo này có thể tiếp nối những kế hoạch du lịch bạn đang tra cứu dang dở từ vài ngày trước, tạo ra trải nghiệm xuyên suốt và thân thiện. Google cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng tính năng này được tắt theo mặc định, đảm bảo người dùng luôn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với dữ liệu riêng tư của mình.

Nhằm mang lại sự chủ động tối đa cho người dùng, Google Maps đã bổ sung thêm widget giao thông công cộng theo thời gian thực. Bảng cập nhật này sẽ liên tục thông báo tình trạng trễ chuyến, thời gian chờ của xe buýt, tàu điện hay tàu hỏa ngay trên giao diện chính. Bên cạnh đó, cộng đồng người dùng cũng có thể đóng góp hoặc chỉnh sửa thông tin địa điểm một cách dễ dàng thông qua hình thức trò chuyện với hệ thống AI để cập nhật giờ mở cửa hay biển hiệu mới.

Hiện tại, các tính năng hội thoại bằng tiếng Anh của Ask Maps đang được mở rộng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, những nhóm tính năng mang tính tương tác sâu như đặt đồ ăn hay tìm khách sạn sẽ được ưu tiên triển khai trước tại thị trường Mỹ, hứa hẹn mở ra một cuộc đua mới trong việc đưa trợ lý số AI vào phục vụ các nhu cầu tiêu dùng thực tế.