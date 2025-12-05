CEO OpenAI Sam Altman đã ban bố tình trạng "code red" - mức cảnh báo khẩn cấp cao nhất - tại công ty sau khi ChatGPT đối mặt với áp lực cạnh tranh chưa từng có từ Gemini 3 của Google.

Dữ liệu từ SimilarWeb cho thấy ChatGPT đã mất gần 6% lưu lượng truy cập kể từ khi Gemini 3 được ra mắt. Theo chia sẻ của Deedy Das, cựu nhân viên Google trên mạng xã hội X, số lượt truy cập trung bình hàng ngày của ChatGPT đã giảm từ 203 triệu xuống còn 191 triệu.

Dữ liệu từ SimilarWeb cho thấy lượng người dùng của ChatGPT đã sụt giảm đáng báo động trong thời gian gần đây

Con số này có nghĩa OpenAI đã mất khoảng 12 triệu người dùng mỗi ngày trong tuần qua. Mặc dù một phần sự sụt giảm có thể do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, nhưng đây vẫn là một sự thay đổi đáng kể và đáng báo động.

Sức mạnh của Gemini 3 không chỉ thể hiện qua con số người dùng mà còn qua các bảng xếp hạng AI uy tín. Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 11, model AI mới nhất của Google đã vượt qua ChatGPT trên LMArena leaderboard và thống trị hầu hết các bảng xếp hạng benchmark khác.

Google tự hào gọi Gemini 3 là model AI "thông minh nhất" của họ cho đến nay, và cho đến nay, cộng đồng công nghệ dường như đồng ý với tuyên bố này. Model này đã nhận được lời khen ngợi gần như toàn diện từ giới chuyên môn về khả năng vượt trội so với các đối thủ.

Lợi thế lớn nhất của Google trong cuộc đua AI chính là quy mô và phạm vi tiếp cận khổng lồ của tập đoàn. Với hệ sinh thái sản phẩm phục vụ hàng tỷ người dùng bao gồm Search, YouTube, Gmail và Android, Google có lợi thế đáng kể trong việc truy cập training data - "huyết mạch" của các model AI. Nguồn dữ liệu khổng lồ và đa dạng này cho phép Google huấn luyện các model mạnh mẽ hơn, trong khi các công ty nhỏ hơn như OpenAI phải vật lộn để tìm kiếm dữ liệu chất lượng.

Kể từ khi Gemini 3 ra mắt, gió đã đổi chiều cho Google trong cuộc đua AI

Trên thực tế, những rắc rối của OpenAI đã bắt đầu từ vài tháng trước khi Gemini 3 xuất hiện. Khi GPT-5 được phát hành đầu năm nay, model này ngay lập tức bị chỉ trích dữ dội vì có giọng điệu kém thân thiện hơn so với các thế hệ trước. Những người dùng trung thành sử dụng chatbot hàng ngày đặc biệt không hài lòng với việc GPT-5 thiếu đi cá tính, mặc dù dữ liệu cho thấy nó có năng lực cao hơn các model tiền nhiệm.

Áp lực từ cộng đồng đến mức OpenAI cuối cùng phải quyết định đưa GPT-4o trở lại để xoa dịu người dùng. Ngoài ra, công ty còn phải đi trên dây để cân bằng giữa chức năng và an toàn, một nhiệm vụ mà họ không thực hiện được tốt cho lắm, với nhiều vụ kiện liên quan đến nội dung có hại.

Áp lực lên OpenAI không chỉ đến từ Google. Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, cũng đang tạo ra cạnh tranh khốc liệt đặc biệt trong phân khúc doanh nghiệp. Tính đến tháng 9/2025, Anthropic tự hào có hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp, bao gồm một số công ty thuộc Fortune 500. Sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Claude trong môi trường doanh nghiệp đang ăn mòn thị phần mà OpenAI từng thống trị.

Tất nhiên, OpenAI không phải đang đứng yên chịu trận. Công ty đang làm việc trên nhiều sáng kiến khác nhau, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng với những gã khổng lồ như Nvidia và Oracle.

Trong tháng 11, ông Altman đã viết một bài dài trên mạng xã hội X để giải quyết những lo ngại về bong bóng AI và các quan ngại rằng OpenAI đang mở rộng quá mức khả năng của mình. Tuy nhiên, với tình trạng "code red" được tuyên bố và việc mất 12 triệu người dùng mỗi ngày, rõ ràng OpenAI đang ở thời điểm then chốt cần phải chứng minh rằng họ vẫn xứng đáng với vị thế người dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu.