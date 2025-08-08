Goo Hye Sun đăng đàn mắng thẳng mặt chồng cũ "thiếu đạo đức", netizen mỉa mai ngược: "Lại đóng vai nạn nhân!"

Dưới đây là nguyên văn tâm thư cực gắt, mắng thẳng mặt chồng cũ của Goo Hye Sun:

Trong quá trình ly hôn, tôi và người cũ đã có những thỏa thuận để không gây tổn hại danh dự lẫn nhau. Đó được coi như 1 lứa hứa ngầm, 1 chuẩn mực đạo đức của con người. Ly hôn vốn đã là chuyện khó khăn và đầy tổn thương, bởi mỗi bên đều có quan điểm và câu chuyện riêng. Cho dù, vụ chia tay giữa tôi và người cũ không mấy tốt đẹp, nhưng những lời ám chỉ hay nhắc lại, dù trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt là kiểu phát ngôn mập mờ, nửa thật nửa đùa, hoặc gợi lại quá khứ trong các chương trình giải trí khi cả 2 làm chung lĩnh vực, đều là hành vi không phù hợp, thiếu đạo đức và gây tổn hại lần thứ hai cho những người trong cuộc.

Vì vậy, tôi hy vọng việc lợi dụng chuyện đời tư để gây chú ý, câu khách này sẽ chấm dứt. Tôi là người không giỏi bộc lộ cảm xúc bằng lời nói hay nước mắt, nhưng không có nghĩa là tôi vô cảm. Tôi tha thiết mong rằng không ai trên thế giới này có quyền chế giễu tôi để làm vui lòng công chúng.

Đặc biệt, tôi mong người cũ của mình sẽ không lấy chuyện quá khứ như 1 "tư liệu" để khai thác, xin hãy tiếp tục hoạt động nghệ thuật với chính giá trị, sự chân thành của bản thân, phát triển và tiến lên bằng thực lực của mình để nhận được sự chú ý.