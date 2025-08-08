Goo Hye Sun đăng đàn mắng thẳng mặt chồng cũ "thiếu đạo đức", netizen mỉa mai ngược: "Lại đóng vai nạn nhân!"

Rạng sáng 8/8, tờ Nate đưa tin Goo Hye Sun bất ngờ "đăng đàn" thể hiện sự bức xúc với chồng cũ Ahn Jae Hyun vì anh liên tục lên truyền thông kể lể, nhắc về vụ ly hôn trước đây. Theo minh tinh Vườn Sao Băng, đây là hành vi dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức và không tôn trọng cô của chồng cũ, cũng như 1 số đơn vị truyền thông tiếp tay cho Ahn Jae Hyun lấy chuyện đời tư để gây chú ý. Cô nhắn gửi chồng cũ hãy đi lên bằng thực lực, sống có chuẩn mực thay vì "ké fame", lợi dụng tên tuổi người khác.
Dưới đây là nguyên văn tâm thư cực gắt, mắng thẳng mặt chồng cũ của Goo Hye Sun:
Trong quá trình ly hôn, tôi và người cũ đã có những thỏa thuận để không gây tổn hại danh dự lẫn nhau. Đó được coi như 1 lứa hứa ngầm, 1 chuẩn mực đạo đức của con người. Ly hôn vốn đã là chuyện khó khăn và đầy tổn thương, bởi mỗi bên đều có quan điểm và câu chuyện riêng. Cho dù, vụ chia tay giữa tôi và người cũ không mấy tốt đẹp, nhưng những lời ám chỉ hay nhắc lại, dù trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt là kiểu phát ngôn mập mờ, nửa thật nửa đùa, hoặc gợi lại quá khứ trong các chương trình giải trí khi cả 2 làm chung lĩnh vực, đều là hành vi không phù hợp, thiếu đạo đức và gây tổn hại lần thứ hai cho những người trong cuộc.
Vì vậy, tôi hy vọng việc lợi dụng chuyện đời tư để gây chú ý, câu khách này sẽ chấm dứt. Tôi là người không giỏi bộc lộ cảm xúc bằng lời nói hay nước mắt, nhưng không có nghĩa là tôi vô cảm. Tôi tha thiết mong rằng không ai trên thế giới này có quyền chế giễu tôi để làm vui lòng công chúng.
Đặc biệt, tôi mong người cũ của mình sẽ không lấy chuyện quá khứ như 1 "tư liệu" để khai thác, xin hãy tiếp tục hoạt động nghệ thuật với chính giá trị, sự chân thành của bản thân, phát triển và tiến lên bằng thực lực của mình để nhận được sự chú ý.
Động thái của Goo Hye Sun gây bàn tán xôn xao trên MXH. Trong tâm thư, nữ diễn viên nói rằng cô và chồng cũ từng thỏa thuận không làm tổn hại danh dự của nhau khi đổ vỡ. Nhưng chính Goo Hye Sun năm xưa mới là người hủy hoại Ahn Jae Hyun. Netizen nhắc lại vụ cô chèn ép, vu oan chồng ngoại tình nhưng cuối cùng bị Dispatch "vạch mặt". Do đó, rất nhiều khán giả đã mỉa mai Goo Hye Sun "lại đóng vai nạn nhân".
Theo đó, vào thời điểm "đường ai nấy đi" với chồng diễn viên, "nàng Cỏ" cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục. Nữ diễn viên tố Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Sau đó, Dispatch đã công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên nói dối. Theo đó, nam diễn viên chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như Goo Hye Sun tố cáo. Đỉnh điểm là tới tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đã đâm đơn kiện Goo Hye Sun ra tòa và khẳng định "sự thật đã trở nên sai lệch do những khẳng định một chiều trên SNS của Goo Hye Sun". Sau hàng loạt lùm xùm, Goo Hye Sun tuyên bố giải nghệ, đi học thạc sĩ.
Goo Hye Sun bị khán giả đã chỉ trích thích đóng vai nạn nhân, hại sự nghiệp của chồng cũ còn mặt dày khóc than
Tháng 5/2016, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.
Nguồn: Nate, Osen