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Gom hơn 1.000 giày, dép, túi xách giả Gucci, Dior, Hermès, LV tại chợ Ninh Hiệp mang về bán kiếm lời, Trần Huy Tùng SN 1988 bị đề nghị truy tố

Nam An
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Công an TP Hải Phòng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Huy Tùng sau khi phát hiện hơn 1.000 giày dép, túi xách giả mạo 9 thương hiệu nổi tiếng, trị giá gần 237 triệu đồng, được người này gom từ chợ Ninh Hiệp về bán.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đề nghị truy tố bị can Trần Huy Tùng (sinh năm 1988, cư trú tại số 394 đường Phan Đăng Lưu, phường Kiến An, TP Hải Phòng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ tại nhà Trần Huy Tùng. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Trước đó, vào tháng 7/2025, Trần Huy Tùng đến khu vực chợ Ninh Hiệp (xã Phù Đổng, TP Hà Nội) gom mua lượng lớn sản phẩm giày, dép, túi xách giả mạo các thương hiệu quốc tế nổi tiếng đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa này được Tùng đem về hộ kinh doanh cá nhân tại địa chỉ số 394 Phan Đăng Lưu (phường Kiến An, TP Hải Phòng) để bày bán trực tiếp và chạy quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội Facebook nhằm trục lợi.

Ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của Tùng, phát hiện và bắt quả tang hành vi kinh doanh 1.078 sản phẩm giả mạo 09 nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Dolce&Gabbana (D&G), Dior, Burberry, Hermès, Gucci, Adidas, Louis Vuitton (LV), Crocs, Moschino. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là 236,937 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị can Trần Huy Tùng dù biết rõ các nhãn hiệu trên đã được đăng ký bảo hộ, số hàng hóa mua vào là hàng giả, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và bản thân không được các hãng ủy quyền phân phối, nhưng vì lợi nhuận vẫn cố ý nhập về bán kiếm lời.

Hành vi của Trần Huy Tùng đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp của các chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo vệ. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 2830 đối với Trần Huy Tùng, đồng thời kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố bị can trước pháp luật.

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