Mới đây, một sự việc xảy ra ở Thái Lan cho thấy các động vật hoang dã có thể nguy hiểm đến mức nào và thậm chí các nhân viên cứu hộ - những người có chuyên môn không phải lúc nào cũng xử lý được chúng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày thứ Ba, 1/4 vừa qua tại quận Phasi Charoen, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo đó, một chủ nhà tên là Oh đã phải cầu cứu đội cứu hộ của Por Teck Tung Foundation để giúp đỡ một nhân viên cứu hộ đã bất tỉnh trong ngôi nhà của cô. Khi đến ngôi nhà gỗ hai tầng, đội cứu hộ phát hiện nạn nhân là ông Jarun Marbkhuntod, 68 tuổi, nằm bất tỉnh.

Chỉ 1 chút bất cẩn, nhân viên cứu hộ đã bị con trăn tấn công.

Họ đã thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Siriraj. Con trăn tấn công ông ta đã được nhốt trong một cái bao. Oh nói với đội cứu hộ rằng cô đã liên lạc với họ qua đường dây nóng, tìm kiếm sự giúp đỡ để bắt hai con trăn ẩn náu trong nhà cô. Cô giải thích rằng cô nuôi bảy con mèo, một con đã bị lũ trăn giết chết và bốn con khác đã mất tích. Oh đã cố gắng xác định nơi ẩn náu của những con trăn và đã tìm thấy một con nhưng con trăn còn lại đã trườn ra khỏi nhà cô.

Nhân viên cứu hộ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu khi bị con trăn siết cổ.

Sau khi tìm thấy con trăn mất tích, Oh lại liên lạc với đội cứu hộ, và nhân viên cứu hộ Jarun đã đến nhà cô một mình. Ông này đã bắt được con trăn, dùng một tay giữ đầu và tay kia giữ đuôi. Bất ngờ, ông Jarun bỏ tay ra khỏi đuôi con trăn, khiến nó quấn quanh cổ mình, siết chặt hơn. Oh cho biết cô đã cố gắng giúp ông Jarun gỡ con trăn khủng dài hơn 4m ra nhưng không thành công, và người đàn ông đã bất tỉnh. Sau đó, con trăn cố gắng trốn thoát, vì vậy Oh đã túm lấy đuôi của nó và cầu cứu hàng xóm. Cuối cùng, cô đã nhốt con trăn trong một chiếc túi trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ cho ông Jarun.

Con trăn đã được giao cho đội cứu hỏa địa phương để có hành động tiếp theo, mặc dù báo cáo không nêu rõ điều gì đã xảy ra tiếp theo. Không có thông tin cập nhật nào về tình trạng của ông Jarun từ đội cứu hộ hoặc bệnh viện kể từ vụ việc.

Năm ngoái, một thành viên của Đội cứu hộ Asoraphit Wittaya, Jakrin Nilkamhaeng, còn được gọi là Aun Asoraphit Wittaya, đã bị rắn hổ mang chúa cắn và hôn mê hơn bảy tháng. Cuối cùng Aun đã tỉnh lại và được xuất viện vào tháng 9 năm ngoái, nhưng anh vẫn cần được chăm sóc chặt chẽ, khiến mẹ anh phải nghỉ việc để chăm sóc anh.