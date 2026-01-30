HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gọi không thấy trả lời, mẹ phá cửa bàng hoàng phát hiện con gái tử vong cùng 1 người đàn ông

Minh Tuệ |

Người mẹ gọi cửa nhưng không thấy con gái trả lời nên cùng hàng xóm phá cửa. Khi vào trong, mọi người phát hiện cô con gái và 1 người đàn ông tử vong nên báo công an.

Ngày 30/1, Công an phường Long Hoa cùng Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 29/1, bà V.T.N. đến nhà con gái là bà P.T.B. (SN 1986, ngụ phường Long Hoa) nhưng thấy cửa khóa bên trong nên gọi cửa.

Do không thấy trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên nhờ hàng xóm phá cửa để vào trong căn nhà.Khi vào bên trong, mọi người phát hiện bà B. và ông Đ.T.H. (SN 1976) đã tử vong trong phòng ngủ.

Tại hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm, tử thi, lấy lời khai các nhân chưng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bản tin thời sự công bố hồ sơ điều tra vụ 1 sao nam hàng đầu chi 99,3 tỷ sang Mỹ đánh bạc
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại