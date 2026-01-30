Gọi không thấy trả lời, mẹ phá cửa bàng hoàng phát hiện con gái tử vong cùng 1 người đàn ông

Ngày 30/1, Công an phường Long Hoa cùng Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 29/1, bà V.T.N. đến nhà con gái là bà P.T.B. (SN 1986, ngụ phường Long Hoa) nhưng thấy cửa khóa bên trong nên gọi cửa.

Do không thấy trả lời, bà N. nghi có chuyện chẳng lành nên nhờ hàng xóm phá cửa để vào trong căn nhà.Khi vào bên trong, mọi người phát hiện bà B. và ông Đ.T.H. (SN 1976) đã tử vong trong phòng ngủ.

Tại hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm, tử thi, lấy lời khai các nhân chưng điều tra nguyên nhân vụ việc.