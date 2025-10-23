Góc trộm vía: GM khoe đã có hơn 500.000 người sử dụng dịch vụ tự lái, đi tổng cộng 1,1 tỷ km mà chưa gây tai nạn

General Motors (GM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng, đồng thời tiết lộ đã có hơn 500.000 người đăng ký sử dụng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến Super Cruise. Thành tích này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hướng tới xe tự hành của hãng, đồng thời mở ra nguồn doanh thu mới đầy tiềm năng.

Super Cruise cho phép người lái rảnh tay khi di chuyển trên hơn 1,2 triệu km đường cao tốc tương thích tại Mỹ và Canada. Theo GM, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của hệ thống đã gần gấp đôi so với năm ngoái và tăng mạnh so với quý trước. Hãng dự kiến đến cuối năm 2025, Super Cruise sẽ đạt hơn 600.000 người dùng và mang về doanh thu trên 200 triệu USD.

Đáng chú ý, GM cho biết các xe được trang bị Super Cruise đã di chuyển tổng cộng hơn 1,1 tỷ km ở chế độ rảnh tay mà chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn nào do hệ thống gây ra. Đây là con số hiếm thấy trong lĩnh vực hỗ trợ lái tự động, vốn luôn bị người đời và người đi đường đặt dấu hỏi về độ an toàn.

Dòng xe điện Chevrolet Silverado 2024 với chức năng Super Cruise - Ảnh: Chevrolet.

Dù vậy, không phải toàn bộ người dùng đều trả phí. GM hiện cung cấp gói dùng thử miễn phí 3 năm cho các xe tương thích, sau đó chủ xe có thể chọn trả 25 USD/tháng hoặc 250 USD/năm để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trong quý III, khoảng 40% người dùng hết hạn thử nghiệm đã quyết định "móc hầu bao", nhưng hãng không công bố con số cụ thể.

Super Cruise của GM có cơ chế tương tự Ford BlueCruise: hoạt động trên các tuyến đường cao tốc đã có trong dữ liệu bản đồ, bên cạnh đó là chức năng giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và tự động chuyển làn. Hai hệ thống này được xem là đối thủ trực tiếp của chế độ Autopilot trên xe Tesla - một hệ thống hoạt động với nguyên lý khác: dựa hoàn toàn vào dữ liệu camera thời gian thực thay vì bản đồ định sẵn. Không giống hệ thống Full Self-Driving gây tranh cãi của Tesla, Super Cruise chỉ hỗ trợ trên cao tốc.

Phải nói thêm, những hệ thống kể trên cả đều thuộc cấp độ 2 trên thang đo tự động hóa của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), nghĩa là người lái vẫn phải chịu trách nhiệm chính khi xe vận hành.

Ra mắt lần đầu năm 2017 trên mẫu Cadillac CT6, Super Cruise nay đã được mở rộng cho hầu hết dòng xe mới của GM. Hãng cho biết các mẫu xe năm 2026 sẽ có khả năng tự động chuyển sang chế độ lái rảnh tay khi đi nhập làn vào đoạn đường tương thích, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thương mại hóa công nghệ lái tự động.