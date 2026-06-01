Góc tối "Idol": Bỏ qua danh dự, bất chấp chiêu trò lố lăng để "ăn xin online"

Danh xưng "Idol" ngày càng rẻ rúng hơn bao giờ hết.

Giải trí số phát triển mạnh mẽ, livestream đã trở thành một mảnh đất màu mỡ mở ra cơ hội đổi đời cho hàng ngàn người trẻ. Từ những nhà sáng tạo nội dung chân chính, khái niệm "Idol Live" ra đời nhằm tôn vinh những cá nhân sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng tương tác duyên dáng với khán giả. Thế nhưng, khi đồng tiền và danh vọng ảo dần làm mờ mắt một bộ phận người trẻ, danh xưng "Idol" đang bị rẻ rúng hơn bao giờ hết.

Gần đây, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng trước hàng loạt buổi phát sóng trực tiếp của các nhóm "Idol Live" tự phong. Thay vì mang đến những giá trị nghệ thuật hay giải trí lành mạnh, các buổi live này lại tràn ngập những màn vũ đạo thảm họa, thần thái quều quào và đỉnh điểm là những chiêu trò câu view, câu tương tác đầy tính phản cảm, dung tục. Làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận đang hướng về một thực trạng đáng báo động: Khi tài năng không có, người ta sẵn sàng bất chấp tất cả, đánh đổi cả tự trọng để "ăn xin online".

Ngao ngán trước "vũ điệu đói ăn"

Nhiều người dùng khi lướt qua các nền tảng live hàng đầu hiện nay không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những nhóm thanh niên ăn mặc bảnh bao, tự gắn mác "Idol" nhưng lại trình diễn những tiết mục nhảy múa vô cùng nghèo nàn. Một bài đăng bức xúc trên hội nhóm IDOL LIVE được chụp lại đã thẳng thắn bày tỏ:

"Thật sự làm idol live thời nay là như thế này ạ, vì lượt xem và kiếm tiền phải làm ra điều phản cảm trên một nền tảng phát triển hàng đầu. Đây cũng không phải lần đầu nhóm này có những tiết mục như dị...".

Nhìn vào hình ảnh, có thể thấy một nhóm gồm nhiều thành viên nam đứng xếp hàng trước ống kính camera. Tuy nhiên, thay vì những động tác dứt khoát, đẹp mắt, cái mà khán giả nhận được chỉ là sự hời hợt. Sự phẫn nộ của cư dân mạng được thể hiện rõ nét qua loạt bình luận. Một tài khoản không giấu nổi sự ngán ngẩm: "Bỏ qua cái phản cảm nhìn nhảy thì như đói ăn 3 ngày. Động tác kìa trời. Vậy cũng idol live cho được". Đồng quan điểm, một bình luận khác cũng nhấn mạnh: "Nhóm nhảy rất xấu luôn động tác quều quào...".

Việc thiếu tôn trọng khán giả qua những màn trình diễn cẩu thả này cho thấy một tư duy lệch lạc: Chỉ cần lên hình chải chuốt là có thể nghiễm nhiên nhận tiền từ người xem mà không cần bỏ ra bất kỳ công sức tập luyện nghiêm túc nào.

Chiêu trò câu view phản cảm

Nếu như việc nhảy xấu chỉ dừng lại ở mức độ yếu kém về năng lực, thì việc sử dụng các chiêu trò mang tính chất khơi gợi phông bạt, dung tục lại là hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực. Để lôi kéo những khán giả hiếu kỳ bấm vào phòng live, các "Idol" này không ngần ngại dàn dựng những phân cảnh khiến người xem phải "đỏ mặt".

Điển hình là hình ảnh được ghi lại dưới ánh đèn led màu đỏ mờ ảo, căn phòng được bố trí theo phong cách mập mờ. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai bóng người tạo dáng cực kỳ nhạy cảm và phản cảm: một người đứng và một người quỳ rạp sát bên dưới trong tư thế gợi dục.

Nhiều người dùng bàng hoàng đặt câu hỏi: Từ bao giờ một nền tảng livestream chính thống, nơi có cả trẻ vị thành niên tham gia, lại biến thành nơi trình diễn những nội dung "rác" như thế này? Khán giả phải thốt lên đầy bất lực: "Tôi đang coi cái qq gì vậy, đã nhảy xấu mà còn thêm phản cảm. Ai cúng tiền được cũng lạy á". Sự biến tướng này không chỉ bôi bẩn không gian mạng mà còn trực tiếp tạo ra cái nhìn định kiến tiêu cực đối với toàn bộ những người làm nghề streamer, phát sóng trực tiếp chân chính.

Thực trạng "Ăn xin online"

Một trong những góc khuất khiến người hâm mộ trung thành quay lưng với các nhóm Idol này chính là sự thực dụng đến mức trơ trẽn. Họ xem người hâm mộ không khác gì những "chiếc mỏ tiền".

Một người từng hâm mộ đã bóc trần sự thật về cách thức hoạt động của một nhóm Idol Live sau khi có sự thay đổi thành viên: "Trước t xem nhóm này mà các tv cũ cơ. Vào cũng bình thường lắm xong có 1 bạn … nhắn tin trò chuyện thì không nói vì mình vẫn hỗ trợ. Hôm đấy nhóm thi king thì bạn nhắn hẳn là xin xu luôn để bạn được king. Mình thấy kinh thôi nên tạm biệt luôn nhóm này".

Cụm từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của một cư dân mạng "Ăn xin online" đã lột tả hoàn toàn bản chất của bộ phận idol này. Không còn lòng tự trọng của một người làm nghệ thuật, việc hạ thấp bản thân bằng cách nhắn tin nài ép người xem xuống tiền mua danh hiệu ảo "King" đã trực tiếp đẩy họ vào danh sách những kẻ "ký sinh" trên túi tiền của cộng đồng.

Văn hóa xem livestream và tương tác trực tiếp là một phần không thể thiếu của thế hệ trẻ ngày nay.

Tuy nhiên, sự dung túng cho các nội dung bẩn, phản cảm đang để lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.

Lệch lạc tư duy kiếm tiền của giới trẻ: Khi thấy những kẻ chỉ cần đứng quều quào vài động tác, tắt đèn tạo dáng phản cảm vẫn có thể kiếm được hàng ngàn "xu" và quà tặng, một bộ phận thanh thiếu niên sẽ lầm tưởng rằng đây là con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để làm giàu mà không cần học hành, lao động.

Hủy hoại môi trường mạng lành mạnh: Như một tài khoản đã để lại bình luận trong bài viết: "Giới idol live đang rất là lành mạnh và bình thường luôn đó, gặp mấy mẹ mấy cha như này có mà tai tiếng, kinh...". Những cá nhân bất chấp này đang làm hoen ố công sức của rất nhiều streamer chân chính khác.

Sự phung phí tiền bạc vào những giá trị ảo: Rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên, vì những lời tâng bốc ảo trên mạng mà sẵn sàng nhịn ăn nhịn tiêu để "cúng tiền" cho thần tượng đổi lấy vài ba lời cảm ơn sáo rỗng.

Để ngăn chặn triệt để làn sóng độc hại này, không chỉ cần đến sự thắt chặt kiểm duyệt từ phía các nhà quản lý nền tảng thông qua bộ lọc AI và nhân sự báo cáo, mà quan trọng hơn hết là sức mạnh tẩy chay từ chính người xem. Một nút báo cáo (report), một hành động quay lưng, từ chối xem và ngừng cấp tiền chính là vũ khí sắc bén nhất để quét sạch những rác phẩm công nghệ này ra khỏi đời sống tinh thần.

Đã đến lúc người dùng mạng cần tỉnh táo để phân định rõ ràng giữa giải trí lành mạnh và rác thải văn hóa. Đừng để lòng tốt và tiền bạc của bản thân biến thành công cụ nuôi dưỡng cho những chiêu trò lười biếng, phản cảm và vô giá trị trên không gian số!