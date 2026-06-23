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Cô gái đánh người tại cửa hàng làm đẹp ở Hưng Yên, tiếp tục tìm tới nạn nhân sau 4 phút

Hương Trà
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Sau khi đánh người trong cửa hàng làm đẹp, 4 phút sau, người phụ nữ này quay lại tiếp tục hành vi của mình.

Liên quan vụ người phụ nữ áo đen vào cửa hàng làm đẹp hành hung một cô gái, Công an xã Phụ Dực (Hưng Yên) cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc, triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Trước đó vào ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái bị một người giật tóc, đánh tới tấp tại cửa hàng làm đẹp ở thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 17h34' ngày 21/6, cô gái mặc trang phục màu đen từ bên ngoài bước vào cửa hàng làm đẹp và xảy ra lời qua tiếng lại với cô gái mặc đồ màu ghi đang đứng giữa nhà. Sau đó, người phụ nữ mặc đồ đen bất ngờ đá văng bó hoa ở sàn nhà, lao vào hành hung đối phương, tát vào mặt, túm tóc kéo ngã xuống sàn rồi liên tiếp dùng chân đạp, đá.

Vừa hành hung, người phụ nữ liên tục chửi bới, đi lại trong cửa hàng và đá văng hai lẵng hoa đặt dưới sàn. Dù nạn nhân đã ngã gục, người này vẫn quay lại đá thêm một cái rồi lấy điện thoại trên bàn trước khi tiếp tục cãi vã.

Vụ hành hung ở cửa hàng làm đẹp khiến dư luận xôn xao. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (23/6), mạng xã hội lại chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại diễn biến vụ hành hung chiều 21/6. Đoạn clip thứ 2 ghi khi lại sự việc diễn ra vào khoảng 17h38', 4 phút sau vụ hành hung đầu tiên. Lúc này, người phụ nữ mặc đồ đen đã thay áo và tiếp tục lao vào cửa hàng chửi bới, tát cô gái.

Trước khi rời đi, người phụ nữ đá văng bó hóa dưới sàn. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chắc năng điều tra, làm rõ.

4 phút sau vụ hành hung đầu tiên trong chiều 21/6, người phụ nữ tiếp tục vào cửa hàng làm đẹp để chửi bới, tát đối phương. (Ảnh cắt từ clip)

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