Góc khuất lấy chồng giàu: "Tôi từng phải lùng khắp châu Âu chỉ để mua cho em họ chồng 1 đôi giày, tiệc tùng gì cũng phải lo từ list khách mời, đồ ăn, an ninh..."

Hôn nhân, với nhiều phụ nữ, không chỉ là một cột mốc mà còn giống như một lần “tái sinh” - nơi cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Có người tin, chỉ cần chọn đúng người, mọi thứ phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn; cũng có người cho rằng đó chỉ là một ảo tưởng được tô vẽ quá mức. Đúng hay sai, có lẽ phụ thuộc vào mỗi lựa chọn cá nhân.

Nhưng không thể phủ nhận, trong vô số hình dung về hôn nhân, viễn cảnh gắn bó với một người đàn ông giàu có vẫn luôn mang sức hấp dẫn rất riêng. Đó là lời hứa về một cuộc sống đủ đầy, ít áp lực tài chính, nhiều cơ hội tận hưởng và “đổi đời” theo cách nhanh chóng nhất.

Sự hấp dẫn này cũng là lý do mà bài đăng về chủ đề này viral trên Threads, thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 11 giờ đăng tải. Không chỉ dừng lại ở việc “hóng chuyện”, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm và quan điểm của mình.

Bài đăng nhận về lượng thảo luận rôm rả (Ảnh chụp màn hình)

Các câu chuyện cho thấy việc yêu hoặc kết hôn với người giàu không chỉ toàn màu hồng. Dù nhiều người được chu cấp đầy đủ, sống thoải mái và được chiều chuộng nhưng đi kèm thường là sự kiểm soát, áp lực từ gia đình chồng hoặc những kỳ vọng vô hình. Có người phải đánh đổi tự do cá nhân, chịu ghen tuông hoặc sống trong môi trường nhiều định kiến và soi xét.

Từ đó, nhiều người nhận ra điều quan trọng hơn là cách đối phương đối xử và sự tôn trọng trong mối quan hệ. Dù yêu người giàu, việc giữ được sự tự lập và phát triển bản thân vẫn là yếu tố then chốt để không bị phụ thuộc và cảm thấy có giá trị.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Bạn tôi có chồng giàu, nhưng việc sử dụng tiền bạc lúc nào cũng phải có lý do rõ ràng và kế hoạch cụ thể. Bạn ấy rất giỏi, thực sự rất giỏi. Khi quen chồng, bạn về làm việc luôn cho công ty của anh. Mỗi sáng 7 giờ phải dậy ăn sáng, không được ngủ nướng, kiểu như không được phép lười biếng và luôn phải phát triển bản thân. Ngày nào cũng phải tập thể dục và học hành đều đặn.

- Người yêu tui siêu giàu nhưng tính cách cực kỳ kiểm soát. Anh không cho tui có bạn thân khác giới, thậm chí bạn bè bình thường là con trai cũng không được. Lúc nào cũng phải bật định vị, Instagram có theo dõi con trai (kể cả bạn xã giao) cũng phải hủy theo dõi hết. Tuy nhiên, anh lại rất chiều chuộng và chăm lo cho tui, đến mức tui gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì.

- Giàu có giàu this giàu that nha. Người yêu cũ tui cũng có điều kiện mà keo kiệt lắm, bông hoa còn chẳng được. Thi thoảng ngày lễ nó chuyển khoản cho 1 - 2 triệu mà không hiểu sao tui quen được tận 4 năm. Sau tui quen anh khác bình thường hơn, gọi là khá giả thôi chứ không giàu thì người chăm lo chiều chuộng, thích gì có đó.

- Ở chỗ tui có trường hợp vậy nè. Cô đó nhà bình thường, có chồng giàu, siêu giàu ở chỗ tui. Gia đình có truyền thống bán vàng. Khi nhà cô đó gặp chuyện, em trai cô vướng lao lý là bị nhà chồng đuổi luôn. Nghe ta đồn là sợ cô đó tẩu tán tiền về lo cho nhà cổ.

- Người yêu tôi giàu nhưng là kiểu có điều kiện, bản thân ổng cũng giỏi và tự lập, làm IT lương hơn 200 triệu/ tháng. Tôi muốn gì có đó, ổng đổi hết máy móc thiết bị, giờ từ đầu đến chân toàn tiền của ổng đắp vào người tôi chứ tôi đi làm chỉ để ra ngoài hít thở không khí cho thoáng người với mức lương 3 triệu.

- Nhà chồng giàu rất dễ ối giời ơi, có khi còn hơn cả trên phim nữa. Bọn tui ở với nhau 12 năm rồi nhưng mẹ chồng tui vẫn nghĩ tui không xứng với con bả. Hở ra là họ hàng bên đó lại đâm chọc móc mỉa. Các dịp lễ tết chọn quà không đúng ý thể nào cũng bị nói. Tui từng phải lùng sục khắp châu Âu để mua cho em họ chồng đôi giày, mua xong vẫn bị kêu vì nó phải chờ lâu. Chồng tui con 1 nên event gì to là đến tay tui hết. Từ việc lên list khách mời, đồ ăn, an ninh hay bảo hiểm là 1 mình tui làm và 1 mình tui chịu trận.

Trước mặt người ngoài thì họ hàng bên đó lúc nào cũng khen tui và nói thương tui lắm, nhưng sau lưng thì toàn tìm cái để mách với chồng tui. Xong soi từng tí 1 là bọn tui mua bán cái gì, sống ra sao. Chắc do không biết tiếng Việt nên không có trò gọi điện về nhà bố mẹ tui để kể xấu, chứ biết tiếng có khi cũng gọi rồi. Trộm vía ông chồng nhìn thuận mắt, biết bênh vợ và bọn tui không hay gặp nhà nội. Chứ ở gần tui phát rồ lên mất.

- Chồng sắp cưới của mình cũng coi như là triệu phú đô la đi nên mình xin phép có xíu tư cách chia sẻ. Bọn mình có tính chuyện cưới xin nên có nhiều cuộc nói chuyện trước về tài chính. Về vấn đề tài chính trong hôn nhân là ảnh lo hết, nhưng những thứ ảnh ưu tiên chi là những khoản cần (ví dụ sinh hoạt gia đình, nội ngoại, con cái,…) và những khoản đầu tư cho sự trưởng thành cá nhân (giáo dục, trải nghiệm văn hoá, kinh doanh của cả 2). Còn thứ mang tính sở thích, xa xỉ thì sẽ trên tinh thần tự thân và tự nguyện. Ví dụ mình mê túi hiệu, xe sang thì phải tự kiếm tiền mua rồi đó, còn ảnh mua gì cho mình là việc của ảnh, ảnh tự nguyện chứ không phải mặc định là ảnh phải mua.

Nếu là mình hồi trẻ mình giãy nảy lên rồi nhưng giờ mình thấy phù hợp và cũng thoải mái hơn nếu như vậy. Tiền mình thích thì mình mua vẫn sướng hơn. Nên dù mang tiếng yêu người thành công nhưng mình vẫn phải tự phấn đấu, tự lập để làm những điều mình thích chứ không phải giống truyện tổng tài. Nói vậy chứ ảnh cũng siêng tặng đồ xa xỉ, hoa hoè, đầu tư cho mình đi học lắm. Siêu biết ơn anh yêu vì ảnh giúp mình trưởng thành hơn chứ không làm mình hư giống mấy anh trước. Hồi trước mình được chiều quen thành bị thụ động luôn đó, không phát triển được gì mà giờ thì đỡ nhiều rồi. Ảnh giàu mà vẫn ham học cỡ đó mình thấy xấu hổ nếu không phấn đấu luôn ý.

- Người yêu mình bình thường nhưng ổng giỏi, tháng kiếm hơn 100 triệu, bùng nổ có thể lên đầu 2. Mình làm remote tháng 3 - 4 triệu/tháng (cả 2 còn là sinh viên). Yêu nhau 2 năm mình làm việc gì 1 - 2 tháng thấy mình mệt mà ít tiền ổng toàn bắt nghỉ việc. Giờ mình ở nhà ổng mua, dùng máy ổng mua, đi xe ổng mua, ăn tiền của ổng. Ổng bảo mình chỉ cần sống nhàn thôi nhưng mình không đồng ý. Giờ mình đang tận dụng thời gian rảnh để học thêm nhiều thứ hơn để mốt ra trường không vô dụng. Ổng bảo mình có thể sống ở Hà Nội mức lương 5 triệu, mình không tin và ổng chứng minh bằng cách lo cho mình.

- Người yêu mình nhà giàu, làm IT, tự thân kiếm nhiều tiền, học giỏi, đi nước ngoài như cơm bữa. Ảnh cũng chiều nhưng vấn đề là kiểm soát, ảnh không muốn cho mình đi đâu, mọi chuyện đều phải báo cáo, kiểm soát như thể nếu được ảnh sẽ bỏ mình vào lồng kính trưng lên để mình ảnh thấy thôi ấy. Nghe nó ngôn tình nhưng thật ra cảm thấy biến thái kinh khủng.

- Gần nhà tui có bà chị về đây làm dâu nhà giàu, sướng vì được ở nhà cao cửa rộng thôi chứ chồng ngoại tình cũng không dám làm gì, em chồng cũng thuộc dạng khó chịu, về làm trợ lý công ty cho mẹ chồng nhưng cũng chỉ toàn thấy loanh quanh ở nhà với con cái suốt thôi. Nói chung cũng chẳng thiếu thốn gì, chỉ cần biết cách nhịn và biết điều thôi thì ai cũng thương.

- Được cực kì chiều. Kiểu nhà bồ cũ tui rất giàu nên là bao nhiêu tiền đưa tui giữ hết, kêu muốn tiêu sao cũng được. Tui thích gì thì cũng được ấy, chỉ cần thích thì sẽ được mua cho, đi chơi bời du lịch cũng thế. Nhưng tính tình ghen tuông nên hay cãi lộn lắm. Giờ thành bồ cũ rồi đó.

- Kiểu chồng tui gọi là có điều kiện đi ha, không dám nhận giàu. Ảnh thì yêu thương chiều chuộng tui rồi nhưng mà ảnh bận lắm, kiểu là từ sáng tới tối, ngày tui gặp có 3 - 4 tiếng là đi ngủ xong sáng tui dậy đi làm thì ảnh chưa dậy mà lúc ảnh về là sắp đi ngủ rồi. Dù vậy nhưng không có tính toán gì hết, muốn gì có đó nên gọi là có bù đắp đi.