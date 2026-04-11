Góc khuất ít ai biết về đường dây liên quan "tổng tài" Được Đất Bắc

Ngày 10-4, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Thanh Vương (33 tuổi), cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án liên quan đường dây đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (tức Được Đất Bắc) cầm đầu.

Chuyên án được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, liên quan các hoạt động đòi nợ diễn ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Vợ chồng cùng điều hành

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm giám đốc, cùng với vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép.

Các đối tượng trong đường dây này được phân công thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động có tổ chức, thay phiên nhau bám sát địa bàn nhằm tạo áp lực liên tục đối với người vay nợ.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Minh Đạt khai nhận từng hành nghề mua bán sầu riêng, đến năm 2021 thì mở công ty nói trên.

Đến tháng 7-2025, Đạt được Nguyễn Trung Đức môi giới sử dụng pháp nhân Công ty Nhất Tín để ký kết một hợp đồng giả cách với bà T., nhằm mục đích đòi khoản nợ 70 tỉ đồng từ bà B.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Đạt đã chỉ đạo nhân viên công ty đến nhà người bị cho là con nợ tại khu vực chợ Bà Rịa để tiến hành đòi tiền.

Trong hơn một tháng, nhóm này thực hiện hơn 20 lần đòi nợ thuê nhưng không thu hồi được khoản tiền như mong muốn. Do sự việc kéo dài, tốn nhiều thời gian và công sức, Đạt đề nghị Đức hủy hợp đồng và được chấp thuận.

Theo lời khai của bị can, trong thương vụ này, Đức thỏa thuận sẽ hưởng 35% số tiền đòi được từ phía chủ nợ, trong khi Đạt nhận 12%. Tuy nhiên, kế hoạch không đạt kết quả như kỳ vọng.

Hồ Minh Đạt cũng thừa nhận sai phạm của mình và bày tỏ sự hối hận sau khi làm việc với cơ quan điều tra.

Huy động nhiều người tham gia

Liên quan vụ án, bị can Đặng Thanh Vương khai quen biết với Đạt từ trước. Vào cuối tháng 7-2025, Vương được Đạt rủ tham gia hoạt động đòi nợ thuê.

Theo sự phân công, Vương cùng nhiều đối tượng khác được chia thành 2 nhóm: một nhóm túc trực trước nhà người vay, nhóm còn lại bám sát tại cơ sở kinh doanh của nạn nhân, thường xuyên có hành vi lớn tiếng, chửi bới nhằm gây áp lực buộc trả nợ.





Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10-2025, nhóm này đã huy động nhiều người tham gia, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm nhằm thị uy.

Các đối tượng sử dụng ô tô di chuyển đến trước nhà và nơi kinh doanh của nạn nhân. có hành vi gây mất trật tự, đe dọa và cản trở hoạt động kinh doanh.

Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của nạn nhân nhằm ép buộc trả nợ.

Các hoạt động này diễn ra liên tục, có tổ chức, với nhiều nhóm thay phiên nhau bám địa bàn, khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội. Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.



