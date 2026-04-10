Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Hoàng Trọng Lợi

Duy Anh |

Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi bị bắt do liên quan đến vụ án các nhóm "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án triệt phá các nhóm tội phạm cộm cán hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970).

Cơ quan điều tra thông tin, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi là Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ); đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hoàng Trọng Lợi tại UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, trú tại tổ 7, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng nghiệp vụ đã đồng loạt triển khai khám xét, bắt giữ, triệu tập hàng chục đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.

